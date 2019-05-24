Öğrenciler dışarıda eğitim gördü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 'Okul Dışarıda Günü' kapsamında okullar sınıflarını dışarı taşıdılar. Öğrenciler, açık havada oynamanın ve öğrenmenin tadını çıkardı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tüm okul öncesi eğitim kurumlarına, 23-29 Mayıs'ta küresel ölçekte düzenlenecek "Okul Dışarıda Günü" ve "Dünya Oyun Oynama Günü" etkinlikleri kapsamında sınıflarını açık havaya taşıyıp dersleri oyun oynayarak işlemeleri çağrısında bulunmuştu.

Bu kapsamda resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları öğrencileri bugün 10.00 ile 11.00 saatleri arasında okul bahçesinde 'yağ satarım bal satarım', 'bezirganbaşı' vb. oyunlar oynadılar.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, Yavuz Selim İlkokulu'nda yapılan "Okul Dışarıda" etkinliğine katılarak öğrencilerle oyunlar oynadı. Öğrenci velileri sandalye kapmaca, yağ satarım bal satarım gibi oyunlar oynayarak etkinliğe destek verdiler.

Oyunun ve açık havanın çocukların hayatındaki önemine değinen Eryiğit, “Açık hava etkinlikleri öğrencilerimizin daha iyi öğrenmelerinde, çevreleriyle daha kuvvetli bağ kurmalarının sağlanmasında önemlidir. Okullarımız çocuklarımızın zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen ‘Okul Dışarıda Günü’nü çeşitli açık hava etkinlikleriyle aktif bir biçimde kutladılar. Öğrencilerimiz sınıf derslerini açık havada deneyimleyerek öğrenmenin heyecanını yaşadılar. Okul Dışarıda Günü'nde sınıflarını dışarıya çıkaran öğretmenlerimize ve etkinlikler katılan tüm velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.