Öğrenciler karne sevincini evlerinde yaşadı

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Pandemi mücadelesiyle birlikte uzak eğitim modeliyle evlerinden derslerini takip eden öğrenciler karne sevincini evlerinde ekranlardan yaşadı.

Dijital karnelerini görebilmek için heyecanla ekran başına geçen öğrenciler, her ne kadar sınıf ortamında olmasa ve arkadaşlarından ayrı kalsa da karne sevincini yaşamaktan geri durmadılar.

Ekran başından verdikleri emeklerinin karşılığını karnelerinde gören öğrenciler, pandeminin son bulmasını ve okul ortamına tekrar dönebilmeyi hayal ediyor. Karnelerine kavuşmanın sevinci yanı sıra, karnelerini öğretmenlerinin elinden alabilmeyi umut eden öğrenciler, okullarına ve arkadaşlarına kavuşmakla ilgili düşüncelerini ifade ediyor.