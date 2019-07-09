Okul inşaatlarını yerinde inceledi

FATİH BATTAR

Geçtiğimiz günlerde Çorum’a atanan ve Çorum’da gündem olan yeni Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Çorum’da yapımı devam eden 16 derslikli Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu, 18 derslikli Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu Ek Bina İnşaatları ile geçiçi kabulu yapılacak 24 derslikli Ulukavak Ortaokulu ve 16 derslikli Mevlana İlkokulu inşaatlarında incelemede bulundu.

Yüklenici firma yetkililerinden okulların durumu hakkında bilgi alan Yılmaz, okulların yeni eğitim-öğretim dönemine yetişmesi için çalışacaklarını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2019, 20:35