Okullar 6 Eylül'de açılıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okullarımızı 6 Eylül’de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açacağız." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, yaptığı açıklamada okulların açılış süreciyle ilgili bilgilendirmede bulundu. "Haftada beş gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz"

İnşallah, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek.

"TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecek"

Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerimiz için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecektir. Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Okula giriş-çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması hâlinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecektir.

"DYK’lar sadece 8 ve 12. sınıflarda verilecek"

"Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK’lar sadece 8 ve 12. sınıflarda verilecektir."

"Kantin, yemekhane ve pansiyonlar açılacak"

"Okulların açılmasıyla kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacaktır."

Aşı olmayan öğretmene PCR testi zorunluluğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan " 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerle irtibatlı ama aşı olmayan öğretmen ve görevlilerin haftada en az 2 kez PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz." dedi.