Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başladı

Koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında ortaokullarda yüz yüze eğitime başlandı. Çorum’da da öğrenciler okulda olmanın sevincini yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme takvimi kapsamında, geçen hafta ilkokul öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlamasının ardından dün de ortaokul ve lise öğrencileri, okullarının yolunu tuttu.

Salgını tedbirleri kapsamında bir süre çevrim içi derslerine devam eden öğrenciler, yeniden sınıflarına girerek ders başı yaptı.

Öğrenciler maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sıraya girdi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, sırayla okula girdi.