Özel Mustafa Şimşek Anadolu Lisesi telafi eğitimine hazır

Özel Mustafa Şimşek Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayında başlayacağımız çalışmalar 2021 – 2022 eğitim yılını da kapsayacak” şeklindeki açıklamasının ardından eğitim ve öğretimde telafi dönemine hazır olduklarını açıkladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü Mustafa Üzel, Özel Mustafa Şimşek Anadolu Lisesi olarak temel derslerden kazanımlarını tamamlamak, sosyal aktivitelerle sosyal hayata uyumlarını yeniden kazandırmak konusunda Çorum’daki tüm öğrencilere her yönüyle ücretsiz takviye eğitimleri konusunda fiziksel, ruhsal ve donanımsal her şekilde hazır olduklarını söyledi.

Mustafa Üzel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Büyük bir dönüşümden geçtiğimiz bu süreçteki belirsizlikler sizlerde kaygı ve endişe yaratmış olabilir. Bu farklılıklar nedeniyle eksik kalmış, gelecekle ilgili güvensiz hissetmiş olabilirsiniz.

İşte tam bu noktada, sorup, sorgulayan, düşünüp, eleştiren, ileriyi bugünden görüp, tasarlayan, yaptığı her işten zevk alıp, ülkemizin ve insanlığın geleceğinde olumlu manada katkı sağlayacak, geçmişinden aldığı güçle geleceğini inşa eden, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla hareket eden, vatanına, milletine bağlı bir nesil yetiştirme gayretinde okulumuz ilimiz genelinde eğitime katkı için; hangi okuldan olursa olsun ücretsiz olarak eksiklerini tamamlamak için ücretsiz olarak; 9. 10. ve 11. sınıflara devam eden öğrencileri telafi eğitimine beklemektedir. Öğretmenler, öğrencilerimizin özgüvenli, akademik olarak başarılı ve en iyi şekilde yolunu çizmiş genç yetişkinler olması yolundaki öğrenme yolculuğunda onlara rehberlik etmek için burada bulunmaktadırlar. Bu konudaki ilgi ve destek öğrencilerimizin yaşına ve kişisel gereksinimlerine uygun olacak şekilde sağlanmaktadır. İyi bir dönem geçirmek en içten dileğimizdir.”