Sınavda kızının baygınlık geçirdiğini gören baba fenalaştı

FATİH BATTAR

Çorum’da sınava Atatürk Anadolu Lisesi’nde giren bir öğrenci sınavın bitimine son 30 dakika kalan baygınlık geçirdi. Sınavın yarısında aşırı stresten dolayı rahatsızlanarak bayılan öğrenci için okula 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Bayılan öğrenciye ilk müdahale okul içinde yapılırken, daha sonra ambulansa alınan öğrenciye serum takıldı.

Kızını dışarda bekleyen baba da kızının ambulansa alındığını görünce baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri tansiyonu düşen babaya da ambulans içinde müdahale yaptı. Genç kız ve baba yapılan tedavinin ardından okuldan uzaklaştı.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2020, 14:10