‘Sözel kolaydı, Matematik zorladı’

FATİH BATTAR

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi. LGS soru kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi günü velilere teslim edilecek.

Sınava 23 Nisan İlkokulu’nda giren Ömer Barış Şahin; “Koronavirüs sürecinde fazla ders çalışamadık. Virüs psikolojimizi çok etkiledi. Derslerden soğuduk ama internet ortamından çalışmaya devam ettik. Sınav benim için zor değildi. “ dedi

Mehmet Kaan Eker isimli öğrenci ise sözel soruların kolay olduğunu, Matematik sorularında zorlandıklarını söyledi.

Virüs sürecinde fazla ders çalışmadıklarını belirten Eker; “Keşke sınav Temmuz ayında yapılmasaydı daha iyi olacaktı.” ifadesini kullandı.

Öğrenciler sınava girerken, velilerin heyecanı da dikkatlerden kaçmadı. Öğrenciler sınava girdikten veliler Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi. Çocuklardan daha çok heyecanlı olduklarını söyleyen veliler, sınavın güzel geçmesini diledi.

Sınavların yapılacağı okulların bahçesine öğrenci ve görevli haricindeki kişilerin girmesine izin verilmedi. Çorum'da 140 ortaokuldaki 663 salonda yapılan sınava 9 bin 543 öğrencinin katılırken, 2 bin 96 öğretmen ve 524 personelin de sınavda görev aldı.

LGS sınavında birinci oturumun 09.30'da, ikinci oturum sınavının ise 11.30'da başladı. Merkezi sınav birinci oturum sözel alanda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturum sayısal alanda ise Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yer alırken, sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulandı.

İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve öğrencilere matematik ile fen bilimlerinden oluşan 40 soruluk sayısal alan için 80 dakika süre verildi.

İkinci oturum, saat 12.50'de tamamlandı. LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları da kısıtlandı.



