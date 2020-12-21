Suheybi Rumi ‘Hedef 2021’de

RECEP MEBET

Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu (İHO), Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce hayata geçirilen ‘Hedef 2021 Projesi’ kapsamına alındı.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS)’ndaki başarı grafiği ile adından söz ettiren Suheybi Rumi İHO, Bakanlık tarafından Türkiye genelindeki 121 proje okulu arasına seçildi.

‘Akademik Rehberlik’ ve ‘Kariyer Gelişimi’ başlıklarını içine alan proje ile İmam Hatip Okulu öğrencilerinin liseden üniversiteye uzanan maratonda etkin ve verimli yöntemlerle desteklenmesi amaçlanıyor.

Koçluk ve sınav soru rehberliği, Destekleme Yetiştirme Kursları (DYK) ve kamplar, ölçme değerlendirme ve Kalite Takip Sistemi (KTS) takibi, sosyal medya tasarım ve iletişim gibi başlıklar altında toplanan proje ile Eğitimde 2023 Vizyonu’nun yakalanması hedefleniyor.

Koordinatörler tarafından takip edilecek etkinlik takvimi dahilinde yürütülecek projeyle, Suheybi Rumi İHO’nun da aralarında yer aldığı 121 okulun başarı çıtasının daha yükseğe taşınması planlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020, 22:27