TED Koleji tanıtım günleri başladı

TED Çorum Koleji, pandemi koşullarına uygun olarak okul tanıtım günlerine başladı.

TED Çorum Koleji Anaokulu- İlkokul- Ortaokul- Anadolu Lisesi; okul kampüsü, güçlü öğretmen kadrosu ve sunduğu imkanlar ile 2021-2022 eğitim- öğretim yılına hazır.

Okul yönetiminden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “2021-2022 eğitim-öğretim yılı ve yaz döneminde uygulayacağımız Yaz Okulu Programımız için anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise sınıf öğretmenlerimiz ve branş öğretmenlerimiz ile tanışmak ve okul kampüsümüzün fiziksel donanımı hakkında bilgi almak üzere sizleri okulumuza bekliyoruz.

Ülkemizin eğitim alanında 93 yıldır faaliyet gösteren ilk sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneğinin ilimizde 8. yılda devam eden bir meşalesi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

İletişim kurmada yabancı dil bilmenin öneminin her geçen gün daha da arttığı küreselleşen dünyada okulumuzun misyonlarından biri de kaliteli yabancı dil eğitimi vermektir. Bu çerçevede okulumuzda yabancı dil eğitiminin standartlaşmasını sağlanmak ve uluslararası düzeyde geliştirilmesi amacıyla hazırlanan MEB Talim Terbiye Kurulu tarafından uygulanan TED K12 Yabancı Dil Öğretim Programı uygulanmaktadır. Dil eğitiminde 21. yüzyıl becerilerini geliştiren uygulamalar programımıza dahil edilmektedir. Anaokulumuzda başlayan yoğun İngilizce eğitimimize 4. sınıftan itibaren dahil olan Ruşça, Fransızca ve Almanca dersleri ile öğrencilerimiz birden fazla dil eğitimi programına dahil olmaktadır. Okulumuz öğrenci sayısı ve yabancı dil başarı durumundan dolayı tüm bu uluslararası geçerliliği olan sınavların sınav merkezidir.”

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021, 12:32