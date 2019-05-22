TED’de 100. yıl coşkusu

TED Çorum Koleji, Türk milletinin kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadele hareketini başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100. yılını büyük bir heyecan ve coşkuyla kutladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Özel TED Çorum Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle hazırlamış oldukları programı velilerin de katılımıyla TED Çorum Koleji konferans salonunda sundular.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlama programı TED Çorum Koleji Genel Koordinatörü ve TED Çorum Koleji Ortaokulu, TED Çorum Anadolu Lisesi Müdürü Aydın Ünal ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Yıldırım’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmalarıyla başladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili sunumla devam eden programda sahneyi dolduran okul korosu, 19 Mayıs oratoryosu ve okunan şiirler seyircilere duygulu anlar yaşattı. Öğrencilerin hazırlamış oldukları vals gösterisi konuklar tarafından büyük ilgi gördü. Piyano ile Türk Marşı dinletisi, Kafkas halk dansları gösterisi ile öğrenciler yeteneklerini sergilediler.

İngilizce şarkılar ve diğer dans gösterileriyle sona eren programda emeği geçen Lise Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Merve Sarıaslan, İngilizce Öğretmenleri Nafiye Dalamanlı ve Merve Aydın, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Çetin Koçak, Müzik Öğretmenleri Selçuk Kuzoluk ve Erdi Kaya, Bilgisayar Öğretmeni Yusuf Toprakçı ve programa katkısı olan diğer öğretmenlere teşekkür edildi.

(Haber Merkezi)