Türkiye birincisi Bilgi Koleji’nden

RECEP MEBET

Özel Çorum Bilgi Koleji Kurucusu Erkan Çifçi, 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre öğrencilerinden Muhammed Emin Arayıcı’nın Temel Yeterlilik Testi (TYT) Türkiye birincisi olduğunu açıkladı.

YKS şampiyonunu dizüstü bilgisayar ve başarı belgesiyle ödüllendiren Erkan Çifçi, “Bu sevinç ve gururu bizlere yaşatan öğrencimizi kutluyorum” dedi.

Sınav sonuçlarıyla ilgili olarak dün Bilgi Koleji’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Çifçi, “Tecrübeli eğitim kadromuzla sınavlara hazırlanan ve 500 tam puanla TYT Türkiye birincisi olan Muhammed Emin Arayıcı, yıllardır birlikte olduğumuz, akademik başarısı ve kişiliği ile örnek bir öğrencimiz” diye konuştu.

Bilgi Koleji Lise Müdürü Serkan Kırış, İlk ve Ortaokul Müdürü Murat Özdemir ve bazı öğretmenlerin de hazır bulunduğu toplantıda şampiyon öğrencinin ailesini de tebrik eden Çifçi, “Vatana ve millete hayırlı bir evlat yetiştiren Arayıcı Ailesi’ni de kutluyor, Muhammed Emin’in bahtının açık olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYON MÜHENDİS OLMAYI İSTİYOR

Tarih Öğretmeni olan babası Mutullah Arayıcı, annesi Tansu Arayıcı ve kardeşi Ahmet Arayıcı ile birlikte katıldığı toplantıda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Muhammed Emin Arayıcı, ailesi ve öğretmenlerinin desteğiyle bu başarıyı elde ettiğini söyledi.

Ortaokul sonrası katıldığı TEOG’da da dereceye giren ve Robert Koleji’ne kayıt yaptırmaya yeter puan olan başarılı öğrenci, o tarihte eğitimine Çorum’da devam etme kararı aldığını ve asla pişmanlık duymadığını kaydetti.

Ülke ve dünya koşulları doğrultusunda Elektrik-Elektronik Mühendisliği ya da Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde yükseköğrenim görmeyi istediğini belirten Arayıcı, “Benim için asıl başarı, üniversite hayatı sonucunda alacağım vazife ile vatanıma ve milletime hizmet etmek olacak” dedi.

‘GURUR DUYDUK’

Toplantıda söz alan baba Mutullah Arayıcı ise, “Çocukluğundan bu yana idealleri doğrultusunda mücadele eden ve çalışkan bir öğrenci olan Muhammed Emin, bizim için Allah’ın bir lütfu” diye konuştu.

Oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu anlatan Arayıcı, başarıda emeği geçen idareci ve öğretmenlere şükranlarını ifade etti.