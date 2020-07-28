Türkiye birincisinin hedefi elektrik-elektronik ya da bilgisayar mühendisliği

Çorum'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Muhammed Emin Arayıcı, elektronik alanlarında Türkiye'ye daha iyi hizmet edeceğini düşündüğü için ya elektrik-elektronik ya da bilgisayar mühendisliğini tercih edeceğini söyledi.

Kentteki özel bir kolejde okuyan 18 yaşındaki Arayıcı, YKS'nin TYT puan türünde Türkiye birincisi oldu.

Arayıcı, gazetecilere, birinciliğin kendisine sürpriz olmadığını, çok çalıştığı için böyle bir sonuç beklediğini söyledi.

Elde ettiği başarı için "Bir, iki yılda olacak bir şey değil. İlkokuldan beri düzenli çalışmayı gerektiren bir şey" ifadelerini kullanan Arayıcı, hem ailesinin hem de öğretmenlerinin yönlendirmesiyle ilkokuldan beri düzenli ve planlı olarak çalıştığını, bunun sonucunda da daha önce Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi'nde (TEOG) olduğu gibi YKS'de de zorlu salgın sürecine rağmen başarılı olduğunu belirtti.

Günlük 5 saatten fazla çalıştığını anlatan Arayıcı, şunları kaydetti:

"Çalışmanın tek bir yolu yok. Herkesin kendi çalışma prensibi var. Yanılmamak için öğretmenlerden ve uzmanlardan da faydalanmak gerekiyor. Ben içimden geldiği gibi çalıştım, aksatmadım. Ortaokulda çözeceğim kitapları bir yere yığardım hafta sonuna kadar bitirirdim onları. Herkes nasıl rahat hissediyorsa öyle çalışsın. Günü geldi 5 saatten fazla çalışıyordum günü geliyor 2 saat çalışıyordum. Genel bir tabloyu takip etmek de fayda var ama 'Şu kadar saat çalışacağım.' diye şartlanmamak lazım. Babam öğretmen. Onun katkılarını gördüm. Ailemin katkıları çok oldu."

- "Sınavlara ilkokuldan beri hazırlanıyoruz ama tercih dönemimiz 20-25 gün"

Arayıcı, tercih döneminin sınavdan daha zor olduğunu vurgulayarak, elektrik-elektronik mühendisliği ya da bilgisayar mühendisliği düşündüğünü dile getirdi.

"Sınavlara ilkokuldan beri hazırlanıyoruz ama tercih dönemimiz 20-25 gün. İnşallah vatanımız, milletimiz için faydalı bir şeyler yaparız." diyen Arayıcı, şöyle devam etti:

"Sadece kendi adıma tercih yapacak olsam çok rahat olurdu ama ülkeme yararlı olabilmem için daha hassas çalışma gerektiriyor. Gerek dünyada gerek ülkemizde uzun yıllardır yapılan yatırımlar sonucu bilişim, bilgisayar, elektronik alanlarında ülkeme daha iyi hizmet edeceğimi düşündüğüm için ya elektrik-elektronik mühendisliğini ya da bilgisayar mühendisliğini tercih edeceğim."

Kentteki bir lisenin müdür yardımcısı olan baba Mutullah Arayıcı da oğlunun çocukluğundan beri idealleri olduğunu ifade ederek, "Gecesini gündüzüne katarak emeğini esirgemeden bugünlere geldi. İnşallah bundan sonra da emeğini Allah ziyan etmez. Ülkesi, devleti ve milletinin geleceğinde, yüksek teknolojiye ulaşmasında ve dünya lideri olmasında onun da katkısı olacağına inancımdan dolayı ne kadar gurur duysam azdır. İnşallah tüm memleket çocuklarının aynı idealler doğrultusunda emek ve gayret sarf etmelerini temenni ediyorum." diye konuştu.

Anne Tansu Arayıcı da oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu ifade etti.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2020, 09:52