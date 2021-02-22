Üniversite, akademik takvimini güncelledi

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, yaptığı açıklamada, bahar yarıyılı öğretim planlamasında değişikliğe giderek akademik takvimi güncellendiklerini belirtti.

İlgili kurumların tavsiyeleri ve salgınla mücadeleye yönelik tedbirler kapsamında önümüzdeki günlerde senato tarafından ilave kararlar alacaklarını ifade eden Rektör Öztürk, “Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımızın kararları dikkate alınarak, Üniversitemiz Senatosu'nun 18 Şubat 2021 tarihli toplantısında akademik takvim güncellenmiştir. Alınan karar uyarınca; önlisans, lisans (hazırlık sınıfları ve Tıp Fakültesi hariç) ve lisansüstü programlarda derslerin başlama tarihi olarak 8 Mart 2021 belirlenmiştir. Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun uygulanacak eğitim yöntemine ilişkin üniversitelere ilettiği tavsiyeler ile KYK yurt kullanımına yönelik atılacak adımlar ve Çorum İl Pandemi Kurulu'nun salgınla mücadeleye yönelik tedbirleri dikkate alınarak önümüzdeki günlerde üniversite senatomuz tarafından ilave kararlar alınacaktır. Alınan kararlar, üniversite web sayfamız ve kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan siz değerli öğrencilerimize ivedilikle duyurulacaktır. Geçirdiğimiz bu zorlu günlerde, bütün öğrencilerimizi kampüsümüzde görmek ve eğitime yüz yüze devam etmek en büyük arzumuzdur. Ancak, öğrencilerimizin sağlığı her şeyin üzerindedir” dedi.