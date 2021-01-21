Uzaktan eğitime yeni bir soluk getirdiler

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İskilip Sakarya İlkokulu idaresi ve öğretmenleri tarafından düzenlenen etkinlikler, uzaktan eğitime yeni bir soluk getirdi.

Covid-19 salgını döneminde öğrenciler için uzaktan eğitim programı uygulayan İskilip Sakarya İlkokulu, yaşanan sancılı süreçte velileri de unutmadı.

Konuyla ilgili bilgi veren Okul Müdürü Şerife Çoban, haftasonları öğrenciler ve velilere yönelik çevrimiçi etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte katıldığı etkinliklerin son derece verimli geçtiğini anlatan Şerife Çoban, 110 öğrenci ve velilerinin istifade ettiği etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Organize ettikleri etkinlikleri ikinci yarı yılda da sürdürmeyi planladıklarını vurgulayan Çoban, yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

“Son bir yılda sadece ülkemizi değil tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen Covid-19 salgını, okul ikliminden ayrı kalan öğrencilerimizin motivasyonunu yüksek tutmak için yeni bir eğitim anlayışını da berberinde getirmiştir. İskilip Sakarya İlkokulu ailesi olarak; okul ruhunu dijital dünyaya taşıyarak, alanında uzman konukların iştirak ettiği ve birbirinden profesyonel sunumlar ve içeriklerin bulunduğu canlı yayınlar yaparak 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılının ilk dönemini tamamlamış olduk.

‘Uzaktan Eğitim Çalışmaları’ adlı projemiz kapsamında ilk olarak Türk Halk Müziği Şöleni etkinliği düzenledik. Ethem Eray Okur katılımıyla gerçekleştirilen sazlı-sözlü müzik şöleni dinleyicileri mest etti.

Kültür Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve Orta Oyunu Sanatçısı Serkan Yaşar ile Edebiyat Öğretmeni ve Tiyatro Eğitmeni Gökhan Özkal’ın konuk olduğu ‘Geleneksel Türk Tiyatrosu’ konulu bir gösteri hazırladık. Alanlarında uzman konuklarımız meddahlık, Karagöz-Hacivat ve kukla gösterileri ile büyük alkış aldılar.

Eğitim sezonun ilk döneminde ayrıca Türk Tasavvuf Musıkisi dinletisi düzenledik. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çolak, İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Azimli ve akademik personelin de katıldığı etkinliğimizde İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Sema Dinç ve Araştırma Görevlisi Mustafa Erzen sahne aldılar.”

İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu ve Şube Müdürü Mehmet Fidan’ın da izlediği etkinliğin büyük beğeni topladığını dile getiren Okul Müdürü Çoban, “Davetimizi geri çevirmeyerek etkinliklerimizde yer alan konuklarımıza, gece-gündüz demeden öğrencileri için çalışan, emek veren, tek yürek hareket eden İskilip Sakarya İlkokulu öğretmenlerime, öğrenci ve velilerimize şükranlarımı sunarım” dedi.

“Eğitim bizim işimiz. Bizi izlemeye devam edin” diyen Çoban, bütün uğraşlarının geleceğin teminatı olacak nesilleri en iyi şekilde yetiştirmek olduğunu vurguladı.