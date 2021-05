Uzman Eğitim Kurumları Çorumlu gençleri hayallerine kavuşturacak

Uzman Eğitim Kurumları güçlü kadrosu ve eğitim kaynaklarıyla Çorumlu gençleri hayallerine kavuşturmak için hazırlanıyor.

Yeniyol Mahallesi Gazi 8. Sokak No: 4'te Çorumlu gençlerin geleceğine ışık tutmaya hazırlanan UZMAN EĞİTİM KURUMLARI, mevcut eğitim kurumları içerisinde en kapsamlı ve en büyük kurs merkezi olarak velilerin ve öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Öğrenciler için geniş, ferah çalışma alanı ve dinlenme alanları sunan Uzman Eğitim Kurumları 14 kişilik normal sınıfların yanı sıra 6 kişilik VIP sınıflarla Çorum'da eğitime yeni bir vizyon kazandıracak.

UZMAN EĞİTİM KURUMLARI, 9. 10. 11. 12. sınıflara ve mezun gruplarına hitap eden farklı eğitim sistemiyle 4 ayrı kütüphanesi, her branşa ait faklı çözüm odaları ve bireysel etüt imkanını gençlerin hizmetine sunuyor.

UZMAN EĞİTİM KURUMLARI öğrencilere sınav stresi yönetimi ve eğitim süreçleri hakkında psikolojik danışma desteği ve mesleki eğitim seminerleri ile Çorum'da bir ilke adım atmanın gururunu yaşıyor.

"BİZ KALİTELİ EĞİTİMİN MİMARLARI OLURKEN, GENÇLERİMİZİ HEDEFLERİNE ULAŞTIRMANIN GURURUNU YAŞAYACAĞIZ"

Uzman Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Gökhan Baykara, "UZMAN EĞİTİM KURUMLARI olarak çocuklarımız, geleceğe adım atarken onların yanında olmayı ve geleceklerine ışık tutmayı hedefliyoruz. Biz eğitimde kadronun ve vizyonun önemine inanıyoruz. Kadromuz ve yayınlarımız açısından çok şanslıyız. Gençlerimiz bu ülkenin gelecekteki mirasçılarıdır. Onlara verilen iyi eğitim ülkemizin geleceğine yapılan en önemli yatırımdır. "Biz kaliteli eğitimin mimarları olurken, gençlerimizi hedeflerine ulaştırmanın gururunu yaşayacağız. Velilerimizin yoğun ilgisinden dolayı onlara teşekkür ederiz" açıklamalarında bulundu.

"2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM SEZONUNA HAZIRIZ"

Uzman Eğitim Kurumları Müdürü Şeref Aktaş yaptığı açıklamada "Öncelikle Çorum'a böyle bir kurum kazandırmış olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşadığımızı belirterek isteriz. Bizler UZMAN EĞİTİM KURUMLARI olarak eğitim kadrosundan binanın fiziki yapısına, yayın konusundan eğitim planlamasına kadar her anlamda 2021-2022 eğitim öğretim sezonuna hazırız" dedi.

"ÇORUM'DAKİ EN KAPSAMLI VE GENİŞ KURS BİNASINA SAHİBİZ"

"Üzülerek paylaşmak isterim ki, Çorum, üniversite sınavlarındaki il başarı sıralamasında 2003 yılında 30, 2013 yılında 44, 2018 yılında 67. Sırada yer almış ve giderek zayıflayan bir grafik çizmiştir" diyen Müdür Şeref Aktaş, "Çorumlu gençlerimizin yeni bir sese, yeni bir nefese ihtiyacı olduğu inancıyla bizler UZMAN EĞİTİM KURUMLARI olarak, vereceğimiz hizmet kalitesi ve tecrübeli öğretmen ekibiyle bu grafiği yukarı yönde değiştirmek için yola çıkmış durumdayız. Daha şimdiden kuruma olan öğrenci ve velilerin rağbeti de bu yolda doğru bir adım attığımızı bizlere göstermektedir. Kurumumuz fiziki yeterlilik anlamında Çorum'daki en kapsamlı ve geniş kurs binasına sahiptir. Bünyemizde çok sayıda pandemi koşullarına uygun derslik ve VIP sınıflar bulunmakla birlikte, her katta ayrı rehberlik servisi, her katta ferah serbest çalışma salonları, her katta soru çözüm odası ve birebir etüt salonları, her katta ayrı kütüphane, projeksiyon sınıfları, hijyenik kantin hizmeti, her katta lobi ve dinlenme alanları ile geniş teneffüshanelere sahiptir" açıklamalarında bulundu.

"UZMAN EĞİTİM KURUMLARI'NIN ERKEN KAYIT AVANTAJLARINDAN YARARLANIN"

Pandemi koşullarının dikkate alındığına dikkat çeken Şeref Aktaş, "Çok sayıda öğrenciye hitap edebilecek çok geniş ve ferah etüt alanlarımız bulunmaktadır. Amacımız Çorum'un gençlerine en kapsamlı ve en kaliteli hizmeti sunmak ve geleceğine anlamlı bir katkı sağlamaktır. Bu amaçla tecrübeli ve nitelikli bir öğretmen kadrosu oluşturmuş bulunmaktayız. Öğrencilerimize güçlü ve kaliteli bir yayın desteği sağlayacağız. Ayrıca öğrenci takip sistemi, soru çözüm programları, birebir etüt imkanı, etkin ve birebir rehberlik hizmetleri, mesleki danışmanlık hizmeti ve seminerler, gurup telafi dersleri, farklı ve nitelikli yayınların Türkiye geneli deneme sınavları, ödev takip sistemi uygulanacaktır. Özetlemek gerekirse bir öğrencinin kendi kapasitesine ulaşması, başarıyı yakalaması ve geleceğini inşa edebilmesi için gerekli olan plan ve programlarımızı tamamlamış bulunmaktayız. UZMAN EĞİTİM KURUMLARI'nın ayrıcalıklarından ve erken kayıt avantajlarından faydalanmak isteyen tüm öğrenci ve velilerimizi kurumumuza davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"BAŞARI LEVHASINA ADIMIZI YAZDIRACAĞIZ"

Uzman Eğitim Kurumları Kurucularından Nedime Yalçın ise, "Genç kuşağa güzel bir gelecek sunmak adına bu yola girmiş buluyoruz. Kurumumuzun amacı, kendi ayakları üzerinde duran, geleceğe sağlam adımlarla koşan bir nesil yetiştirmektir. Onlar geleceğe adım atarken biz ise daima gençlerimizin yanında olarak onlara destek vereceğiz. Kaliteli uzman kadromuzla en kısa zamanda hem kurum olarak hem de gençlerimiz başarı levhasına adımızı yazdıracağız.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2021, 18:20