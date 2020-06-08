Yarım kalan kampüs inşaatı tamamlanacak

FATİH AKBAŞ

Hitit Üniversitesi’nde yüklenici firmadan kaynaklanan sorunlar nedeniyle bir türlü bitirilemeyen Kuzey Kampüsü alt yapı projesi ile İlahiyat Fakültesi inşaatının tamamlanması için yeniden ihale yapıldı.

Kuzey Kampüs 1. Etap İlahiyat Fakültesi ve Kampüs Altyapısı İkmal İşi ihalesi dün saat 14.00’da Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Buhara Toplantı Salonunda internet üzerinden e-ihale olarak gerçekleştirildi.

Yaklaşık maliyetin 48 milyon 344 bin 116,88 TL olduğu ihaleye iki firma teklif verdi.

Livanel İnşaat 42 milyon 247 bin TL, Binko İnşaat ise 42 milyon 990 bin TL teklifle ihaleye katılırken yapılacak olan değerlendirmenin ardından sonuç açıklanacak.

İkmal işinin 2023 yılında tamamlanması planlanıyor.

İhale, İlahiyat Fakültesi binasının tamamlanması, kampüs giriş kapısının tamamlanması ve yaklaşık 300 bin m2 alanda araç-yaya yolları, içme-yangın suyu, atıksu, yağmur suyu, galeriler, ısı-elektrik enerjisi hatları gibi altyapı tesislerinin tamamlanmasını kapsıyor. İhaleyi kazanan firmaya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak.

İLK İHALE 2014’TE YAPILMIŞTI

HİTÜ Kuzey Kampüs 1. Etap Yapım İşi ihalesi 22 Mayıs 2014 tarihinde 119 milyon

925 bin 279 lira yaklaşık maliyetle yapılmış ve 39 talipli firmadan 14’ünün katılımı ile gerçekleştirilmişti. Kazanan firma ile de 1 Eylül 2014’te sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılmıştı.

BAZI BİNALAR TAMAMLANDI DİĞER PROJELER YARIM KALDI

Yüklenici firma ısı ve enerji binası, merkez yemekhane ve spor salonu projelerini tamamlamış, İlahiyat Fakültesi’ni ise büyük oranda bitirmişti. Sonrasında ise yüklenici firmadan kaynaklanan sorunlar nedeniyle çalışmalarda aksamalar yaşanmış ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, galeri ve enerji hatları, kampüs giriş kapısı, kampüs yolları, bisiklet ve yaya yolları, pis su, temiz su, yangın suyu ve yağmur suyu hatları projeleri yarım kalmıştı. Rektörlük ise daha sonra firmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle önce ek süre vermiş sonra ise sözleşmeyi feshetmişti.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2020, 09:50