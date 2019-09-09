Yeni eğitim-öğretim yılı heyecanı başladı

FATİH BATTAR

2019-2020 eğitim öğretim yılı 3 aylık tatilin ardından başladı. Çorum il genelinde 452 okulda 90 bin 890 öğrenci ve yaklaşık 7 bin öğretmen yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcının heyecanını yaşadı.

Çorum'da 90 bin 890 öğrenci ve 7 bin öğretmen yeni eğitim öğretim yılının ilk ders ziliyle sınıfları doldurdu. Yaklaşık 3 aylık bir tatilin ardından yeni eğitim öğretim yılı için okullara koşan öğrencilerin heyecanları gözlerinden okundu.

Çorum'da yeni eğitim-öğretim yılı açılışı nedeniyle Ziya Gökalp İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen törene Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, MHP İl Başkanı Arslan Kaynar, kurum müdürleri, daire amirleri, STK temsilcileri, okul idareci öğretmen, öğrenci ve velileri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını okul müdürü Turgut Çağlayan yaptı.

Çağlayan; “Atatürk’ün de dediği gibi İlköğretim meselesi demek vatan, millet, bayrak meselesi demektir. Bu anlamlı sözün idrakiyle içinde bulunduğumuz sorunların ancak eğitimle çözüleceğine ve ülkemizin aydınlık mutlu yarınlara ancak eğitimle şahlanacağına inancım tamdır. Ülkemizde eğitim alanında 2023 eğitim vizyonu uygulaması 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya konulmuş olup planlanan dönüşüm üç yıllık bir aşamalandırmayı içermektedir. 2023 Eğitim Vizyonu’nun temel amacı çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen bilime sevdalı, kültüre meraklı, nitelikli ve ahlaklı bireyler yetiştirmektir. Ziya Gökalp İlkokulu 620 öğrenci 34 öğretmenle ve 29 derslikle eğitim vermektedir. Okulumuzda Fen Laboratuvarı, Z Kütüphane, akıl oyunları atölyesi, çok amaçlı salon, halı saha ve spor alanları ile 2023 eğitim vizyonunun hedefleri doğrultusunda eğitim-öğretime devam etmektedir.” dedi

Tören sonunda Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve diğer protokol üyeleri sınıfları gezerek öğrencilere yeni yıl ders kitaplarını dağıttı. Minik öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Mustafa Çiftçi ve protokol üyeleri, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.