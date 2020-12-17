Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı oldu

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Şube Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı’na atandı.

Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz kimdir?

Çorum'un İskilip ilçesinde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini İskilip’te tamamladı. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans programını 1994 yılında tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalında 1997 yılında Yüksek Lisans ve 2002 yılında Doktorasını tamamlamıştır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında 2006 yılında Doçent olmuştur. Yazarın, ulusal, alan indexleri ve SSCI’de taranan uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Tamamlanmış iki adet TÜBİTAK bir adet AB projesi de bulunan yazar İspanya Eğitim Bakanlığına ait CISC birimi tarafından yapılan çalışmada Ülkemizin en başarılı 2000 bilim insanı listesinde 531. sırada yer almıştır. Eğitim ve Bilim Dergisi ve İlköğretim Online (Elementary Online) Dergisi alan editörlükleri ve pek çok ulusal ve uluslararası derginin bilim ve hakem kurulunda yer almaktadır. Yazarın Riskli Gruplar İçin Yaşam Becerileri Geliştirme Programı Kitabı, Eğitim Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim ve Sınıf Yönetimi kitaplarında Editörlük ve bölüm yazarlıkları bulunmaktadır. Akademik yaşamına Niğde Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başlayan yazar Selçuk Üniversitesi, Konya Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde görev yapmış halen Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup aynı zamanda 2012-2015 yılları arasında Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmüştür.

2018 Yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi olan hemşerimiz Profesör Doktor Mehmet Engin Deniz 17 Aralık 2020 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesine Dekan oldu.

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020, 12:40