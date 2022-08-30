YKS birincileri yine SINAV’dan

FATİH BATTAR

Çorum Sınav Eğitim Kurumları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrencilerine düzenlenen törenle plaket ve ödül verdi.

AHL Park AVM MADO'da gerçekleştirilen programa AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Çorum Sınav Eğitim Kurumları Yönetimi Kurulu Başkanı ve Kurucu Müdürü Selami Tüysüz, idareci öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Çorum Sınav Eğitim Kurumları Yönetimi Kurulu Başkanı ve Kurucu Müdürü Selami Tüysüz, Sınav Eğitim Kurumları olarak 2022 YKS’de Çorum birincilerini çıkarmaktan onur ve gurur duyduklarını belirterek; “Bizler 13 yıldır Çorum’da YKS’de dereceler çıkararak öncü öğrenciler yetiştiriyoruz. Bu yıl Çorum’da ilk 1000’de 11 derece çıkarmanın haklı gururunu yaşamaktayız. YKS’de sayısal yerleştirme puan türünde Çorum birincisi Türkiye 77’incisi, TYT’de Çorum birincisi Türkiye 111’incisi, yerleştirme puan türünde Çorum birincisi Türkiye 90’ıncısı çıkardık. 4 alanda Çorum birincisi olan öğrencimiz Zehra Turan’ı tebrik ediyoruz.” dedi

‘ÇORUM YKS’DE BAŞARISINI ÜÇE KATLADI’

Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ise Çorum’un bu sene YKS’de puan türlerinde yerleştirmede başarısını geçtiğimiz yıla oranla üçe katladığını belirterek; “Bu sene YKS’de Çorum ilimiz puan türü ve yerleştirmede bir önceki seneyi 3’e katladı. Bölgede çok iyi duruma geldik. Özellikle Fen Lisemiz yerleştirme oranında yüzde 55’leri bularak büyük bir başarıya imza attı. Çorum yapacağımız çalışmalarla Türkiye’de ilk 10’a girecektir. Şu anda çok iyi durumdayız. Elimizde sayısal bir veri yok ama ÖSYM’den aldığımız bilgilere göre ilk 26 il içindeyiz.” diye konuştu

Sınav Eğitim Kurumlarını da başarısından dolayı tebrik eden Kodek; “Öğrencilerimizi ve ailelerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Sınav Eğitim Kurumlarını tebrik ediyorum.” dedi

‘ÇORUM’UN BAŞARILI BİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ VAR’

Çorum’un başarılı bir Milli Eğitim Müdürü olduğunu ifade eden AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ise “Çorum’un başarısını üçe katlaması bizi de gururlandırıyor. Milli Eğitim Müdürümüzü tebrik ediyorum. Çok kısa bir süre içerisinde Çorum’un eğitim-öğretim çalışmalarında büyük bir ivme kazandırmıştır. Başaralı bir Milli Eğitim Müdürümüz var.” şeklinde konuştu

‘ÇORUM’DA EĞİTİMDE CİDDİ BİR ATILIM YAPTI’

Çorum eğitimde son bir kaç yıl içinde ciddi bir atılım yaptığına vurgu yapan Vali Yardımcısı Tamer Orhan ise; “Türkiye’deki başarısını üçe katladı ve ilk 25 il içinde yer alıyor. Hedefimiz ise ilk üçe girmek. İnşallah önümüzdeki yıl daha başarılı bir yıl olacak.” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen programda konuşan şampiyon öğrenciler ise, Kurucu Müdür Selami Tüysüz başta olmak üzere sınava hazırlık döneminde daima yanlarında olan ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından 2022 YKS’de derece yapan AYT-SAY Çorum 1.’si ve Türkiye 77.’si Zehra Turan, AYT-SÖZ Çorum 1.’si ve Türkiye 475.’si Ali Utku Barış, Y-TYT Çorum 2.’si ve Türkiye 262.’si Efsa Karaca, Y-TYT Çorum 3.’sü ve Türkiye 829.’su Muhammed Ali Uzun’a plaket ve altınlarını AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek verdi.

Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. (ADVERTORİAL)