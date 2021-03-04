Yüz yüze eğitim ile ilgili 10 soru 10 cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısında alınan kararları açıklamasının ardından yüz yüze eğitime resmen geçildi. Türkiye genelinde ilkokullar ile 8 ve 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitim başladı. Düşük ve orta riskli 42 ilde ise tüm sınıflar açıldı.

Ortaokul 5, 6 ve 7 ile lise 10 ve 11'inci sınıflar, bir yıl sonra okulla buluştu. Peki hangi sınıflar hangi illerde açılacak? Yüz yüze eğitim hangi sınıflarda kaç gün olacak? Hangi sınıflar yüz yüze sınava girecek

Yüz yüze eğitim kararının alınması sonrası milyonlarca öğrenci ve veli sürecin nasıl işlediğini ve yüz yüze eğitim detaylarını araştırmaya başladı. Okullar, her ildeki koronavirüs risk durumuna göre farklı kademlerde, farklı saat ve gün uygulamalarıyla öğrencilere kapılarını açtı. Düşük ve orta riskli, yüksek ve çok yüksek riskli illerde farklı uygulamalarla yüz yüze eğitime geçildi. Bu kapsamda toplam 42 ilde, tüm sınıflarda yüz yüze eğitim başladı. Peki kaç gün okula gidilecek? Türkiye genelinde hangi sınıflar okula başladı? Yüz yüze sınav yapılacak mı?

İşte konuyla ilgili 10 soru 10 cevap

Yaklaşık 1 yıldır okula gitmeyen ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıf öğrencileri ile lise 10 ve 11'nci sınıf öğrencileri okula ve arkadaşlarına kavuştu. 23 Mart 2020'den bu yana eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrenciler sıralarına yeniden dönmenin mutluluğunu yaşadı. Yüz yüze eğitim verilecek sınıfların il bazında yapılan değerlendirme ile belirlenecek olması birçok soruyu da beraberinde getirdi.

1- TÜRKİYE GENELİ HANGİ SINIFLAR OKULA BAŞLADI?

Ülke genelinde, tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitim başladı. Köy okullarında da tam zamanlı yüz yüze eğitim devam edecek.

2- DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLER HANGİ SINIFLAR BAŞLADI?

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar ve 8 ile 12'nci sınıfların yanı sıra ortaokul ve liselerin tüm kademlerinde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek. Ankara, Eskişehir, Sivas, Ağrı, Mardin, Diyarbakır ve Bursa'nın da aralarında bulunduğu toplam 42 ilde okullar tüm kademelerde açılmış oldu.

3- KAÇ GÜN OKULA GİDİLECEK?

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün. Ortaokul 5, 6, 7'nci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün.Ortaokul 8'nci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat. Lise hazırlık 9, 10, 11'inci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün. Lise 12'nci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat.

4- YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİ SINIFLAR EĞİTİME BAŞLADI?

Okul öncesi, ilkokulların tamamı, 8 ile 12'nci sınıflar okula başladı. Ayrıca özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde açıldı.

5- HANGİ SINIFLAR KAÇ GÜN OKULA GİDECEK?

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı. İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki 2 gün.

8'inci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat. 12'nci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat.

6- OKULA GİTMEYEN NE OLACAK?

Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecek. Yüz yüze eğitim kapsamı dışındakiler uzaktan eğitime devam edecek.

7- YÜZ YÜZE SINAV YAPILACAK MI?

Risk derecesi gözetmeden tüm illerde lise düzeyindeki ders sınavlarının 8 Mart'tan itibaren yüz yüze yapılmasına karar verildi. Ortaokul ve ilkokul düzeyindeki sınavların yüz yüze yapılması ile ilgili henüz bir karar alınmadı.

8- SORULAR HANGİ KONUDAN?

Liselerde ilk dönem yapılamayan yüz yüze sınavlar 8 Mart'tan itibaren başlayacak. Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020'ye kadar işlenen konular ile sınırlı tutulacak.

9- LGS TARİHİ DEĞİŞİR Mİ?

Hayır. Şimdilik bir değişiklik yok. 8'inci sınıfların gireceği LGS 6 Haziran'da yapılacak. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Sınav, ilan edilen tarihte yapılacak ama çok olağanüstü bir durum olduğunda tabii ki değişebilir" demişti.

10- HAZIRLIK KURSLARI NE OLACAK?

LGS ve YKS gibi merkezi sınavlara hazırlık kurslarında, tüm illerde yüz yüze eğitim devam edecek. (Sabah)