Yüz yüze eğitimde yetki Milli Eğitim'de

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu okullarla ilgili yeni bir karar aldı.

1 Mart itibariyle başlayan kademeli normalleşme ile birlikte köy okulları, 8.sınıf ve 12.sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlamıştı.

Çorum’da vaka sayılarının yeniden artışa geçmesinin ardından Hıfzıssıhha Kurulu, okullarda yüz yüze eğitimle ilgili yetkiyi Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bıraktı.

İşte alınan o karar;

“Yüz yüze eğitim öğretime başlayan, ancak vaka sayılarında hızlı artış olduğu gözlenen okullarda salgının yayılımının azaltılması, öğrenci, öğretmen ve buna bağlı olarak halk sağlığının korunması amacıyla yüz yüze eğitime ara verilmesi, uzaktan eğitime geçilmesi konusunda gerekli kararları almak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yetki verilmesine, bu kapsamdaki uygulamalar hakkında İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi verilmesine karar verilmiştir.”

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021, 12:10