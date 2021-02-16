Yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler kısıtlamadan muaf

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Çorum’da yüz yüze eğitime başlayacak öğrenciler, sokağa çıkma kısıtlamasında muaf olacak.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 15 Şubat 2021 tarihi itibariyle yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin kısıtlamanın olduğu saatlerde sokağa çıkacak öğrencilerin kısıtlamadan muaf olmasını kararlaştırdı.

İl merkezinde yer alan 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu (Taşıma merkezi - tamamı köylerden), Alaca ilçe merkezindeki Dr. Ali Dedekargın İlkokulu ve Alaca Ortaokulu (Taşıma merkezi - tamamı köylerden), Bayat ilçe merkezindeki Cumhuriyet İlkokulu ve Ömer Mülazım Ortaokulu (Taşıma merkezi - tamamı köylerden), Osmancık ilçesi Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Ortaokulu, Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu ve Orgeneral Ahmet Çörekçi İlkokulu (Taşıma merkezi - tamamı köylerden), ayrıca öğrenci azlığı ve okulların müsait olması sebebiyle Boğazkale, Dodurga, Laçin, Oğuzlar, Ortaköy ve Uğurludağ ilçe merkezlerinde bulunan ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulları ile birlikte il genelinde ilçe, belde ve köylerde bulunan ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulu ve yatılı bölge ortaokullarında, haftada 5 gün haftalık ders çizelgesinde yer alan derslerin tamamının, pandemi kurallarına uyularak yüz yüze eğitime başlamasına karar verilmişti.

Bu çerçevede, yüz yüze eğitim ve öğretime başlayan öğrenciler, servis araçları, toplu taşıma araçları veya velileri ile birlikte hususi araçlarla okullarına gidip gelebilecek ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.