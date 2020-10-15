‘Yüz yüze eğitime ilgi yüksek’

ENİSEA AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Milli Eğitim müdürü Yakup Sarı ve Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır gazetemizi ziyaret etti. Öğrencilerin okullarını özlediğini ifade eden Sarı, yüz yüze eğitime ilginin yüksek olduğunu söyledi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’la görüşen Yakup Sarı, köylerde eğitim veren ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin başladığını ve ilginin yüksek olduğunu belirterek, isteyen velilerin çocuğunu yüz yüze eğitime göndermeyip, internet üzerinden eğitime devam ettirme hakkı bulunduğunu kaydetti.

Pandemi nedeniyle uygulanan uzaktan eğitimin de başarıyla sürdüğünü söyleyen Yakup Sarı, merkezde yer alan ilkokullarda yüz yüze eğitimin 2 gün sürdüğünü, ayrıca 8 ve 12’nci sınıflarda da yüz yüze eğitimin başladığını açıkladı.

Anaokulu öğrencilerinin haftanın 5 günü okula gittiğini de sözlerine ekleyen Sarı, “Elbette ki aslolan yüz yüze eğitimdir. Ancak içinde bulunduğumuz şarlar nedeniyle uzaktan eğitim modeli, çocuklarımızın derslerinden geri kalmamasını sağladı. Çocuklarımız da öğretmenlerimizde okullarını özledi tabiki. Her şartta tüm imkanlarımızı çocuklarımız için seferber ediyoruz.” dedi.

Yüz yüze eğitimlerde sosyal mesafe kurallarının harfiyyen uygulandığının da altını çizen Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, tüm öğrencilerinden sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek, okulda ve dışarda olmak üzere hayatın her alanında maske, mesafe ve hijyen kurallarının dikkatle uygulamalarının istedi.