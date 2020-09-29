Yüz yüze eğitime katılım yüksek

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İmam Hatip Mezunları Derneği’ne (ÇORİMDER) iade-i ziyarette bulundu.

Ziyarette, ÇORİMDER Başkanı ve ÖNDER Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Boyraz ve yönetim kurulu üyeleri ile öğrenciler hazır bulundu.

Yapılan açıklamaya göre Boyraz, İl Milli Eğitim Müdürü Sarı’ya derneğin pandemiden önce okullarda yaptığı aktiviteler ve sosyal etkinlikler hakkında bilgi verirken, Öncüspor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Halil İbrahim Bolat, kulüp olarak İmam Hatip okullarında yapılan başta ata sporu okçuluk ve diğer spor faaliyetleri konusunda bilgilendirme yaptı.

ÇORİMDER Başkanı ve ÖNDER Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Boyraz, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle eğitimde yaşanan sıkıntılardan dolayı bu yıl okullarda yapmayı planladıkları sosyal etkinliklerin birçoğunu ertelemek zorunda kaldıklarını yaptıkları, yaptıkları dernek faaliyetlerini ise fiziki mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak yerine getirdiklerini söyledi.

Dernek olarak öğrencilere yaptıkları katkılardan bahseden Boyraz, ihtiyacı olan birçok öğrencinin İmam Hatip mezunlarının katkıları ile ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.

ÇORİMDER’in çalışmalarını takdir ve ilgi ile takip ettiklerini belirten Sarı, derneğin okullarda yapacağı sosyal faaliyetler ve kültürel çalışmalara Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ortak olacaklarını ve yapılacak projelere imza atmaktan memnuniyet duyacağını kaydetti.

Çorum’da Pazartesi gününden itibaren 32 anaokulu ve 163 ilkokulun 2020-2021 eğitim ve öğretime başladığını açıklayan İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, “İlkokullarda yüz yüze eğitim programına katılım oranı yüzde 70-80, bu oran anaokullarında % 45, taşımalı eğitimde ise yüzde 55 oranındadır. Çorum’daki bu katılım oranı Türkiye ortalamasının üzerindedir.” dedi.

Büyük bir vaka artışı yaşanmadığı sürece 8. ve 12. sınıfların zamanında öğretime başlayacağını söyleyen Sarı, dernekte bulunan öğrencilerle de sohbet etti.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’nın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Boyraz, İmam Hatip Okullarında yapacakları etkinlikleri Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteği ile daha çok okulda yaparak, daha çok öğrenciye ulaşmaktan mutluluk duyacaklarını sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020, 17:40