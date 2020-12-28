3 sendikadan ortak asgari ücret açıklaması

FATİH BATTAR

Hak-İş İl Başkanı Mustafa Köroğlu, bir basın toplantısı düzenleyerek, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK sendikalarının Türk-İş Genel Merkezi’nde bir araya gelerek asgari ücret konusundaki gelişmeleri değerlendirdiğini ve ortak açıklamaya imza attığını söyledi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu dün Türk-İş’in ev sahipliğinde bir araya geldiğini kaydeden Köroğlu, 3 genel başkanın, toplantıda görüşmelerde gelinen aşamayı değerlendirdiğini, talep ve görüşlerini de ele aldıklarını açıkladı.

Köroğlu, 3 sendikanın aldığı kararları şu şekilde açıkladı;

“İşçiler ve aileleri için insana yakışır yaşam düzeyini sağlayacak bir asgari ücret belirlenmesi milyonlarca işçinin beklentisi ve ortak talebidir.

İşçilere aileleriyle birlikte yeterli yaşam şartlarını sağlayacak bir ücretin güvence altına alınması günümüz yeni Kovid 19 salgını döneminde daha da önem kazanmıştır. Üçlü yapıda çalışmalarını sürdüren Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), asgari ücret düzeyinin belirlenmesinde işçilerin ve ailelerinin ihtiyaçlarının dikkate alınması gereğini önemle belirtmektedir. Asgari ücret işçilerin aileleriyle birlikte geçimini sağlayacak ücrettir. Tüm aile bireylerinin hakkı vardır. Pazarlık konusu edilmemelidir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca görev verilen Türkiye İstatistik Kurumunca bekar bir işçi için hesaplanan yaşama maliyeti kasım ayı itibarıyla net 2 bin 792 liradır. Açıklanan bu tutarda aile unsuru yoktur, dikkate alınmamıştır. Bu ayın gerçekleşecek fiyat artışı ile asgari ücretin geçerli olacağı 2021 yılı muhtemel fiyat artışları da bulunmamaktadır. Bütün bu unsurları kapsayacak bir asgari ücretin, tüm bir yıl boyunca kesintiler nedeniyle azalma olmadan işçinin eline geçmesi sağlanmalıdır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda belirleyici olan hükümetin tutumudur. Geçmiş kimi yıllarda olduğu gibi hükümet tercihini, iktisaden dar ve sabit gelirli kesimler için kullanmalıdır. İnsan onuruna yaraşır bir geçimi sağlayacak bir asgari ücretin yürürlüğe girmesi için tüm imkanlarını seferber etmelidir. İşçi temsilcileri ‘insan onuruna yakışır’ bir düzeyde asgari ücret belirlenebilmesi için komisyon çalışmaları sırasında temel alınması gereken ilkeleri belirlemiş ve kamuoyu ile paylaşmıştır. Üç işçi konfederasyonu olarak 4 Aralık 2020’de ortaklaştığımız ‘insan onuruna yaraşır bir asgari ücret’ belirlenmesi talebinin arkasında durmaktayız. Çalışanların kabul edeceği, işçilerin mutlu olacağı bir asgari ücret ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Hükümet ve işveren, asgari ücretle ilgili tekliflerini kamuoyuyla paylaşmalıdır.”