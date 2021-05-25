Ahlatcı ikinci rafineriyi İstanbul’a kuracak

MUSTAFA BURAK YALÇIN

Çorum WEB TV’de Turhan Candan’ın hazırlayıp sunduğu Şehir Sohbetleri’ne misafir olan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Kahraman, Turhan Candan’ın sorularını cevaplandırdı.

Kahraman, Ahlatcı Holding’in Türkiye e dünya genelindeki yatırım ve çalışmalarından söz ettiği konuşmasında, “İstanbul’a ikinci bir yedek rafineri kuralım istiyoruz.” diyerek, altının işleme ve nakliye maliyetlerinden bahsetti.

Kahraman, Çorum’da Ahlatcı’nın ihracatından rahatsız olanların var olduğunu iddia ettiği konuşmasında, bunun anlaşılır bir durum olamayacağına işaret etti.

Altın, doğalgaz, aşı ve nano teknoloji çalışmaları başta olmak üzere Ahlatcı Holding’in vizyonunu aktaran Holding Genel Müdürü Kasım Kahraman, “29 ülkeye ihracatımız var. Ahlatcı Holding bu yıl Nisan ayı sonu itibariyle 1.3 milyar dolar ihracata ulaştı. Nisan ayı itibariyle takribi 1.3 milyar dolar ihracatımız var. 2019’u şimdiden yakaladık. Yılsonuna kadar hedefimiz 2 milyar dolar sınırını aşmak.” dedi.

Çorum Web TV’nin ilgiyle izlenen programı Şehir Sohbetleri’nin canlı yayınına katılan Kasım Kahraman, Ahlatcı Holding’in çalışmaları hakkında şunları söyledi, “2004 yılında doğalgaz çalışmalarına başladık. İlk yılda 3500 abone geldi. 130 günde doğalgaz verilen ikinci bir şehir yok. Çorum, özel sektör marifetiyle doğalgaz kullanan ilk şehrimiz. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi. İnsanlarımızın yaşamını kolaylaştırma bizim çalışmamızdaki en büyük motivasyonumuz, enerji kaynağımız. Bununla besleniyoruz ve yolumuza devam ediyoruz.

Çorum’da birçok ilkleri gerçekleştirdik. Türkiye’de ilk gaz verdiğimiz ilçe Sungurlu. 2006 yılında doğalgazı verdik. Buraya verince Osmancık’tan Alaca’dan talepler gelmeye başladı. Yerel olup kendi şehrinde doğalgaz veren tek şirketti şirketimiz o zaman. Cumhurbaşkanımız Batı’da ne varsa Doğu’da da o olacak talimatını verdi. Doğu’daki vatandaşlarımıza da doğalgazın kolaylığını, ekonomisi, konforunu yaşatacağız dedi. Bugün Hakkari’ye Şırnak’a, Tunceli’ye kadar doğalgaz götürülmüş oldu. Normal şartlarda ekonomik ve teknik şartlar değerlendirildiğinde bu şehirlere doğalgazın gitmesi hiçbir şekilde mümkün olmazdı ama Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bu şehirlerimizde doğalgaz kullanan şehirler arasında yerlerini aldı.

Bununla birlikte “nüfusu 20 bin üzeri olan şehirlere doğalgaz gidecek” talimatı verildi. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Önemli bir kısmına verildi.

TEMEL FELSEFEMİZ KALİTE

Ahlatçı Kuyumculuğun temel bir felsefesi var. “Altın Ahlatcı’dan alınır, kalite bizim olmazsa olmazımızdır, hata bir sefer yapılır” Küçük bir atölye iken bile altının ayarı en hassas şekilde düzenleniyordu. Üretilen bütün bileziklerin, alyansların, kolyelerin, kaç ayarsa o ayar en ufak sapma olmaksızın o altının o ayarda üretilmesi, o alınan istikrarlı kararın sonucunda şirket devamlı gelişmeye yüz tuttu.

TÜRKİYE AHLATCI’YI TERCİH EDİYOR

Onunla birlikte Türkiye’de güven, istikrar, kalite peşinden gelince yoğun bir çalışma oluştu ve Türkiye’de bugün itibariyle 2500’ün üzerinde bayi var, 6500 üzerinde de ticaret yaptığımız kuyumcu var. Türkiye’nin her tarafındaki kuyumcular Ahlatcı Kuyumculuğu tercih etmeye başladılar.

Sadece bulunduğunuz şehirle ilgili iş yaparsanız o şehirde kalırsınız ve oradan dışarıya çıkamazsınız. Hedefiniz olmazsa varabileceğiniz bir şey yok. Burada sağlıklı bir hedefin koyulması ile beraber ve o hedef doğrultusunda istikrarlı bir çalışma ile beraber her geçen gün istikrarlı bir şekilde bu çalışmalar kendini geliştirdi.

RAFİNERİMİZ DÜNYADA İLK 10 ARASINDA

Dünyadaki en mükemmel rafineriyi kuralım. Sadece işimizi yapabilecek bir rafineriyi değil, dünya piyasalarında iş yapabileceğimiz bir rafineri olsun dedik. Ahmet Ahlatcı, “dünyanın on rafinerisinden biri olmalıyız” derken birileri olacak iş mi dedi. Bugün dünyadaki on rafinerinin içerisinde Ahlatcı yerini aldı. Türkiye’de çalışan 3 rafineriden biriyiz. Diğer ikisi İstanbul’da.

ÜLKEMİZ İÇİN KAZANMAK İSTİYORUZ

2017-2018’e baktığımız zaman Amerika’ya çok ciddi anlamda altın ihracatımız var. Amerika ambargolar döneminde yüzde 5 ekstra vergi koydu. Amerika’ya ihracatımız ciddi manada düştü. Dubai’de altın üretimi hiç yok ama altın ticaretinde çok önemli bir yere sahip. Türkiye’yi bugün Dubai’nin olduğu noktaya nasıl taşıyabiliriz? Dünyanın altın ticaret merkezini Türkiye’ye nasıl alabiliriz bunlarla ilgili de çok yoğun çalışmalarımız söz konusu oldu. Maliye, Ticaret bakanımızla görüştük. Bu konuyla ilgili bizim sadece Ahlatcı Holding olarak biz para kazanalım, daha çok zengin olalım böyle bir anlayışımız söz konusu değil. Biz daha çok ülkemiz için yatırım yapalım, ülkemiz için daha çok istihdam sağlayalım, kendi şehrimizi, ülkemizi daha gelişmiş noktaya taşıyalım bunun derdindeyiz.

İLK ÜRETİLEN AŞI BİZİM AŞIMIZ OLACAK

Sağlık Bakanlığımız insan deneyleri ile ilgili Ankara Şehir Hastanesi’nde ayrı bir birim oluşturdu. Test süreci devam ediyor. Test süreçlerinin Eylül-Ekim ayına kadar devam edeceği bildiriliyor. Bu süreçten sonra beklentimiz bu yıl içerisinde aşıların üretilerek piyasaya sürülmesi. Bunlarla ilgilide enjektör firmaları ile görüşmeler yapıldı. Hazırlıklar tamam. Faz 1, Faz 2 çalışmaları ile ilgili bizim aşımızda nazal olduğu protein esaslı olduğu için bu süreçlerin de hızlı bir şekilde geçeceğine inanıyoruz. İlk üretilen aşı bizim aşımız olacaktır.

PATLAYICILAR KİMLİK SAHİBİ OLACAK

Savunma Sanayi ile ilgili de özel çalışmalarımız da var. Tamamen ülkemizde olmayan teknolojilerin üretilmesiyle ilgili yoğun çalışmalarımız var. Bunları da günü geldiğinde açıklayacağız. Terör faaliyetlerinde kullanılan el yapımı patlayıcılar var. Patlayıcılarda kullanılan hammaddesi gübre. Gübreden patlayıcı yapıyorlar. Gübreye karıştırılacak DNA oluşturduk. Gübre nereye giderse gitsin bir patlayıcı patladığında gübrenin DNA’sından bu patlayıcıya gelen gübrenin bütün süreçlerinin takip edileceği bir silsileyi bulabilecek bir yapıyı nanografi tarafından bulunan bir yöntemlerinden bir tanesi.

CARİ AÇIĞI KAPATMAYA AND İÇTİK

Cari açığı kapatmanın yolu borç almak değil. Üretken bir toplum olmalıyız. Katma değeri yüksek olan mamüller üretmeliyiz. Rusya’ya domatesi gönderiyoruz olmamış diyorlar gümrükten gelene kadar salça haline geliyor. Katma değeri yüksek olan ürünlerin üretilmesi ile ilgili Ahlatcı Holding olarak neler yapabiliriz bunlarla ilgili elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Cari açığı kapatmaya and içtik.

YIL SONUNDA İHRACAK HEDEFİ 2 MİLYAR DOLAR

29 ülkeye ihracatımız var. Ahlatcı Holding bu yıl Nisan ayı sonu itibariyle 1.3 milyar dolar ihracata ulaştı. Nisan ayı itibariyle takribi 1.3 milyar dolar ihracatımız var. 2019’u şimdiden yakaladık. Yıl sonuna kadar hedefimiz 2 milyar dolar sınırını aşmak.

İSTANBUL’A İKİNCİ RAFİNERİ KURULACAK

İstanbul’da ikinci bir yedek rafineri kuralım istiyoruz. Altının taşınma ve işlenme maliyeti var. Hem altını buraya taşıyorsunuz, ürettiğiniz altını tekrar İstanbul üzerinden Türkiye’ye ve ihracata hazırlıyorsunuz. İstanbul’da böyle çalışmalarımız vardı. Gündemimizde ihracatımızın önemli bir kısmını yine İstanbul’a taşıma var.

AHLATCI’NIN İHRACATINDAN RAHATSIZ OLANLAR VAR

Yapmış olduğumuz ihracatın bazılarını rahatsız ettiği gibi bir izlenim var. Gerekçesini anlamakta zorlanıyoruz. İnsanlarımız, Ahlatcı’nın ihracat yapmasından rahatsızlık duyuyor. Ben, şahsen bunu anlamakta çok zorlanıyorum.

2 MİLYONUN ÜZERİNDE DOĞALGAZ ABONESİNE HİZMET VERİYORUZ

İstanbul’da Enerya isimli bir doğalgaz şirketini satın aldık. Enerya 10 şehrin doğalgaz dağıtımını yapan bir şirket. Bu şehirlerde tamamen Ahlatcı Holding olarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz. ÇEDAŞ’ın yapısı farklı. Enerya’nın farklı. Çorum’da yaklaşık 600 bine yakın abone var. Enerya’da 1.5 milyon üzerinde. Yaklaşık mevcut durumun 3 katı büyüklüğünde kitleye doğalgaz arzını sağlıyoruz.

HERKES HAVAALANI İHTİYAÇ DİYEBİLMELİ

Çorum’a havaalanının gelmesi, demiryolunun gelmesi, Süper Lig’de takımı olan bir şehir. Havaalanı ihtiyacı hissedilmiş ki yatırım programına alınmış, belli bir noktaya gelmiş ama yarım kalmış. 90’da temeli atılıyor buna bugün gerek yok diyoruz. Çorum-Amasya-Tokat yolunu yapmaya gerek var mıdır? Yok diyecek hiçbir Çorumlu olmaz herhalde. Çorum’da el birliği ile herkesin ittifakı ile havaalanı ihtiyaç diyebilmesi lazım.

ÇORUM’A DEMİRYOLU YAPILMALI

Demiryolları çok önemli görevleri ifa ediyor. 8600 km demiryolu Osmanlı’dan bize kalmış. Cumhuriyet dönemine baktığımızda 3500 km’lerde. 20 yıllık süreçte yapılan demiryollarının uzunluğu 2300 km civarında. Cumhuriyet tarihinde yapılan yol kadar demiryolu yapılması gündeme gelmiş. Çorum’un büyümesi için demiryolu gerekiyor. Demiryolu ile ilgili girişimlerin devam etmesi gerekiyor. Bunun ihtiyaç olması ile ilgili kabul edilmesi gerekiyor. Ülkemizin yatırıma ayrılacak bedelleri doğrultusunda bugün yatırıma alınır, yarın alınır. Hepsinden önemlisi Çorum’a demiryolu yapılmalıdır düşüncesi ittifakla hem Çorumlu tarafından hem de devlet nezdinde kabul edilebilir noktası en büyük arzumuzdur.

HERKES İMKANI ÖLÇÜSÜNDE DESTEK OLMALI

Çorum FK Çorum’un ortak değeri. Başkanın yoğun gayretleri var. Sadece Ahlatcı’nın verdiği destekle Çorum FK’nın gitmesi doğru değil. El birliği ile herkesin katkısı olması lazım. İmkanı ölçüsünde. Süper Lig’e en kısa zamanda taşırız inşallah.”

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2021, 19:06