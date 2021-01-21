Ahlatcı İsviçre merkezli dev şirketi satın aldı

Enerji sektöründe bir devir ve satın alma süreci daha sonuçlandı. Hisselerinin yüzde 70’ini STFA Holding’in, yüzde 30’unu İsviçre merkezli Partners Group’un kontrol ettiği Enerya Enerji, Ahlatcı Holding’e satıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),satış ve devre ilişkin gerekli “onay”ı verdi. Enerya Enerji; Antalya, Aydın ve Konya dahil 10 ilde doğal gaz dağıtımı yapıyor ve 1 milyon 400 bini aşkın aboneye hizmet veriyordu. Bu, şehiriçi gaz dağıtım sektöründe ikinci önemli satış olarak yerini aldı. Gebze ve Erzurum’un gaz dağıtımını yapan PALMET Enerji de kısa süre önce Fransız Engie ile İzmitgaz’ı satın almak üzere el sıkışmıştı.

Enerji sektörü, 2021 yılına hızlı başladı. Önce PALMET Enerji, Fransız Engie ile İzmitgaz ve Baymina Doğal Gaz Santralı’nı satın almak üzere yürüttüğü görüşmeleri sonuçlandırdı. Satışın ve devrin tamamlanması için Rekabet Kurumu ve EPDK’ya başvuruldu.

Rekabet Kurumu’nun “vize” verdiği satışta, EPDK süreci devam ediyor. EPDK’nın, bu ayın ikinci yarısında konuyu karara bağlaması bekleniyor.

PALMET Enerji yetkilileri, finansman konusunda görüşmelerin tamamlandığını, şirketi devralmak için gerekli finansmanın yerli bankalardan sağlanacağını açıkladı.

10 İLİN GAZ ŞİRKETİ DE SATILDI

Bu arada önemli bir satış haberi daha geldi.

Hisselerinin yüzde 70’ini STFA Holding’in, yüzde 30’unu İsviçre merkezli Partners Group’un kontrol ettiği Enerya Enerji, Ahlatcı Holding’e satıldı.

Kaynaklar, satışla ve hisselerin devriyle ilgili olarak EPDK’nın geçen hafta gerekli “onay”ı verdiğini söyledi. Rekabet Kurumu’nun kararı bekleniyor.

1 MİLYON 400 BİN ABONE

Enerya Enerji; Antalya, Konya, Karaman, Erzincan, Denizli, Aydın, Aksaray ve Çorum dahil 10 ilde doğal gaz dağıtımı yapıyor ve 1 milyon 400 bini aşkın aboneye hizmet veriyordu. Bu, gaz sektöründe yıla damgasını vuran ikinci önemli satış olarak yerini aldı.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 17:46