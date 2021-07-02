Ahlatcı yine listelerin zirvesinde

EROL TAŞKAN

Ahlatcı Holding, Fortune Türkiye’nin 2020’nin En Büyükleri sıralamasında iki şirketiyle 7. ve 11 sırada yer aldı.

Türkiye’nin En Büyük Şirketleri sıralamasında, Ahlatcı Kuyumculuk 7. sıradaki yeriyle Çorum’u gururlandırırken, Ahlatcı Metal Rafineri A.Ş. ise 11. Sıradaki yeriyle adeta listeye Çorum mührünü vurdu.

Ekonomik değerlendirmelerin yapıldığı tüm yayınlarda ve listelerde gururla bahsedilen Ahlatcı Holding, Çorum’a ve ülkeye sağladığı katma değerin yanı sıra, başarılarıyla da Çorum’a gurur katmaya devam ediyor.

Devasa firmaların yer aldığı listenin ilk sıralarını, üstelik iki ayrı şirketiyle adeta rezerv eden Ahlatcı Holding, sürekli artan yeni yatırımlarıyla da yer aldığı sektörlerin yıldızı olmaya devam ediyor.