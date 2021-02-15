Ahlatcı’dan Enerya açıklaması

FATİH BATTAR

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Enerya Enerji AŞ'nin artık Ahlatcı Holding şirketlerinden biri olduğunu açıklayarak; “Ülkemiz ve milletimiz için çalışıyor, yatırımlarımız ve genişleyen hizmet ağımızla sorumluluklarımızın bilincinde durmaksızın yol alıyoruz.” dedi

Hizmet götürdüğü tüm il ve ilçelere ayrı bir değer katan, yenilikçi ve vizyoner yönetimiyle faaliyette bulunduğu bölgelerin ve Türkiye’nin gelişiminde lokomotif şirketlerden biri olan Enerya Enerji AŞ'nin artık Ahlatcı Holding şirketlerinden biri olduğunu belirten Ahlatcı; “2004 yılından bu yana Çorumgaz, Sürmeligaz, Kargaz dağıtım bölgelerinde vatandaşlarımızı yaşamın temel bir unsuru gördüğümüz doğal gaz ile buluşturuyoruz. Enerya Holding'in de bünyemize katılmasıyla birlikte Karadeniz’den İç Anadolu’ya, Akdeniz’den Ege’ye uzanan dağıtım ağımızla, doğal gaz dağıtımında Türkiye'nin en yaygın 2. şirketi, enerji sektörünün önemli aktörlerinden biri olarak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Özverili çalışmalar yürüterek Enerya’ya değer katan Enerya çalışanları ile bundan sonra Ahlatcı Holding çatısı altında omuz omuza çalışmaktan mutluluk duyacağız.” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021, 13:16