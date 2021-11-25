Ahlatcı’ya bir ödül daha

FATİH BATTAR

Bünyesinde Türkiye'nin 2. en yaygın doğalgaz dağıtım şirketi olan Enerya ve Çorumgaz gibi enerji markalarını barındıran Ahlatcı Holding’e ‘Enerji Dağıtım Sektöründe Yılın Digital Dönüşüm’ ödülü verildi.

Yılın en başarılı kurumsal uygulamalarının ve dijital dönüşüm projelerinin ödüllendirildiği SAP Türkiye Kalite Ödülleri 2021 sahiplerini buldu. Geleneksel hale gelen ve başarılı projelerin ödüllendirildiği SAP Türkiye Kalite Ödülleri töreninden Ahlatcı Holding, ‘Enerji Dağıtım Sektöründe Yılın Digital Dönüşüm’ ödülüne layık görüldü.

Kurumsal uygulamalar ve yazılım alanında dünya lideri olan SAP Türkiye Kalite Ödülleri’ne damga vuran Ahlatcı, yine Çorum’un yüzünü ağırttı.