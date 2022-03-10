Alapala 2022’de yüzde 20 büyüme hedefliyor

Gıda teknolojileri sektörünün lider gruplarından Alapala 2021 yılında da dünyanın farklı bölgelerine gerçekleştirdiği makina ihracatının yanı sıra 16 ülkede 24 anahtar teslimi projeyi başarıyla teslim etti.

2022 yılında portföyünde 27 ülkede 40’dan fazla anahtar teslim proje olduğunu ve toplam bedelin 120 milyon USD olduğunu belirten Alapala Holding CEO’su Görkem Alapala, bu yıl tamamlayacakları projelerle grup olarak dünyada tamamlanan toplam proje sayısında 900’ün üzerine çıkmayı hedeflediklerini belirtti.

GIDA TEKNOLOJİLERİNDE YENİ YATIRIMLAR

Alapala geçtiğimiz yıl makarna teknolojileri konusunda faaliyet gösteren ve anahtar teslim makarna tesisleri kuran İtalyan Axor Srl hisselerinin yüzde 70’ini satın aldı. Bu stratejik yatırım ile bir yandan büyürken, diğer taraftan gıda endüstrisinde entegre tesisler kurma hedefine yönelik önemli bir adım attı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2022, 18:15