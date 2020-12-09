'Asgari ücret, insanca yaşanacak bir seviyede olmalı'

Emek Partisi (EMEP) İl Başkanı Cafer Gökmen, mevcut asgari ücretin açlık sınırının altına düşeli aylar geçtiğini söyledi.

Asgari ücretin, açlık sınırı kıstas alınmadan, hak kayıplarını karşılayacak, insanca yaşanabilecek bir düzeyde olması gerektiğini ifade eden Gökmen, “Pandemiyle birlikte daha da şiddetlenen ekonomik kriz, tek adam rejiminin ‘çarklar dönecek’ ısrarı nedeniyle her gün daha da ağırlaşarak işçi sınıfı, emekçiler ve yoksul halk kitlelerinin üzerine bir kâbus gibi çöktü. Günlük ölümler yüzlerle, vaka sayısı binlerle, on binlerle ifade ediliyor. Saray erkanı, AKP’nin hatırlıları günlük olarak test yaptırırken işçilerin ‘yaygın test yapılsın’ talebi dikkate alınmıyor. Pandemi başladığından bu yana işçiler “sürü bağışıklığı”na terk edilmiş durumda.” dedi.

‘İŞÇİLER HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIYOR’

Bu dönemde işten çıkarmaların yaygınlaştığını ifade eden Gökmen, açıklamasını şöyle sürdürdü: “İşsizlik çığ gibi büyüyor, hayat pahalılığı katlandı. Emekçiler bu dönemde ücretsiz izin, kısa çalışma ödeneği, zorunlu izne çıkarmayla fiilen 1100-1700 TL düzeyine düşen ücretlerle hayatta kalmaya çalışıyor. Emekçilerin bu duruma düşmesinin sorumlusu siyasi iktidardır.

Bu ortamda gelirlerin büyük bölümünün işçilerin ve bordro mahkumu kamu emekçilerinin vergilerinden oluşan 2021 bütçesinde bütün kaynaklar faiz ödemelerine, diyanete, savaşçı politikaların gereği olarak silah harcamalarına ve örtülü ve açık ödenekler olarak sarayın ihtiyacına tahsis edilmiştir. 2021 bütçesinde işçi, işsiz, üretici köylü, küçük esnaf, kadın, genç, çocuk yoktur.

‘MEVCUT ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA’

Mevcut asgari ücret açlık sınırının altına düşeli aylar oluyor. Hal böyleyken yakında görüşülmesine başlanacak 2021 Asgari ücretin belirlenmesinde gerçekleşen 2020 ve beklenen 2021 enflasyon oranı baz alınarak brüt 3200 -3300, net 2500-2600 TL civarında rakamlar dillendirilmeye başladı bile. TÜİK rakamlarının gerçeklerle örtüşmediği ayyuka çıkmıştır. Asgari ücret; kıstasın açlık sınırı olarak alınmadığı, hak kayıplarını karşılayacak, insanca yaşanabilecek bir düzeyde olmalıdır.”