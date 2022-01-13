Bağ-Kur primlerinde indirime gidilmesini talep etti

Ermobi Mobilya Sahibi Fatih Erdal, Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemine prim borcu olan vatandaşların yılsonuna kadar sağlık hizmetinden yararlanabileceğini bildirdi. Erdal, zor günler geçiren esnaf için ise Bağ-Kur primlerinde de indirime gidilmesini talep etti.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Fatih Erdal, Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre GSS sistemi kapsamında olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak vatandaşlara ve bakmakla yükümlü yakınlarına, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinden 31 Aralık 2022’ye kadar sağlık hizmeti verileceğini söyledi.

Fatih Erdal, “Bilindiği gibi 5510 sayılı Kanuna göre 2 aydan daha fazla prim borcu olan sigortalılar hastanelerde sağlık yardımından faydalanamamaktaydı. En son 31 Aralık 2021 tarihine kadar borçlu olan Bağ-kur ve GSS’liler sağlıktan yararlanmıştı. Bu süre bu kararla 31 Aralık 2022 tarihine uzatılmış oldu.

Söz konusu kararla ilgili ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, döner sermaye ödemeleri ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkili olacak” dedi.

Erdal, bu kararın alınmasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.(Haber Merkezi)