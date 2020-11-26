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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sırbistan Şube Başkanı hemşehrimiz Cengiz Tufan, “Stratejik açıdan pek çok avantaja sahip olan Balkanlar, Çorumlu yatırımcıları bekliyor” dedi.

‘Eksen Doo’ adıyla, eğitim araçları alanında birkaç yıl önce Sırbistan’da ofis açtıklarını anlatan Cengiz Tufan, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin karşılıklı kazanç kapılarını araladığını söyledi.

Balkanlar’ın ticari merkezi olarak bilinen Sırbistan’ın Türkiye’ye vize uygulamadığını vurgulayan Tufan, bu nedenle yatırımcılar için önemli bir kapının aralandığını kaydetti.

Günlük hayatta 2 bin 700, toplam söz varlığında ise 8 bin 700 civarında Türkçe kelime bulunan Sırbistan’da iletişim probleminin de olmadığını anlatan Tufan, Türk yatırımcıların Sırbistan üzerinden Avrupa başta olmak üzere tüm dünyaya açılabileceğini dile getirdi.

Çorumlu sanayici ve işadamlarına Sırbistan’a yatırım çağrısında bulunan Tufan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Komünizm geçmişi olan bir ülke olmasına rağmen Sırbistan doğu ile batı arasındaki ilişkilerini dengede yürüterek elde ettiği kazanımları ticari avantaja dönüştürmeyi başarmış. Serbest ticaret anlaşması yaptığı ülkeler dikkate alındığında dünya nüfusunun 5’te birine hitap eden Sırbistan, Türk yatırımcılar açısından da dünyaya açılan bir kapı konumunda.

Sırbistan’daki ekonomik koşullar yatırımcılar için son derece müsait. İstihdam maliyeti düşük. Türk mallarına ilgi ise hayli yüksek. Öyleki Türkiye’nin tanınmış tekstil markaları başta olmak üzere pek çok sanayi firması rotayı Sırbistan’a çevirmiş durumda.

Jeopolitik açıdan Balkanlar’ın Avrupa’ya açılan kapısı konumundaki Sırbistan, inşaat, turizm ve makine endüstrisi bakımından öncelikli yatırım alanlarından biri. İçinde bulunduğumuz süreçte, orta gelir tuzağından kurtulmak isteyen firmaların yapacağı tek şey, isabetli yatırımlarla yeni açılımlar sağlamak. Sırbistan işte bu noktada önemli bir fırsat kapısı.

MÜSİAD Sırbistan Şube Başkanı olarak hemşehrilerimize gönüllü yatırım danışmanlığı yapmaya hazırım. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler MÜSİAD Çorum Şubesi aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirler.”