Benzin ve motorine bu gece de zam var!

Akaryakıt fiyatına bu gece de zam var. Benzine 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam bekleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatları 115 doları geçti.

Fiyatlardaki yükseliş, akaryakıta da zam olarak yansımaya devam ediyor.

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 1 lira 33 kuruş, benzine ise 53 kuruş zam bekleniyor.

Dün gece de motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam yapılmıştı.

Son zamla birlikte Çorum'da benzinin litre fiyatı 17 liraya kadar yükseldi. Motorinin litresi de 17 lirayı geçti.