Benzin ve motorine bu gece de zam var!

Akaryakıt fiyatına bu gece de zam var.

Benzin ve motorine bu gece de zam var!

Akaryakıt fiyatına bu gece de zam var. Benzine 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam bekleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatları 115 doları geçti.

Fiyatlardaki yükseliş, akaryakıta da zam olarak yansımaya devam ediyor.

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 1 lira 33 kuruş, benzine ise 53 kuruş zam bekleniyor.

Dün gece de motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam yapılmıştı.

Son zamla birlikte Çorum'da benzinin litre fiyatı 17 liraya kadar yükseldi. Motorinin litresi de 17 lirayı geçti. 

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