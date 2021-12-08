Benzin ve motorine zam geldi

Gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde, benzine 77 kuruş, motorine ise 31 kuruş zam yapıldı. Akaryakıt fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor.

Son dönemde peş peşe gelen zamlara yenileri eklendi.

MOTORİNE 31, BENZİNE 77 KURUŞ

Dün motorine gelen 66 kuruşluk zammın ardından bugün de motorine 31, benzine de 77 kuruş zam geldi.

Resmi açıklama, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapıldı.

Açıklamada, "09/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 77, motorinde 31 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.