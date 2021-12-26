Boykot büyüyor

EROL TAŞKAN

Döviz kurunun artmasıyla birlikte neredeyse her saat başı artan fiyatların, dövizin düşmesine rağmen ürünlere yansımaması vatandaşın boykotuna yol açtı.

Sosyal medyadan yapılan boykot çağrılarına her geçen gün verilen destek çığ gibi buluyor.

Özellikle üç harfli zincir marketler başta olmak üzere tüm zincir marketlerin fiyatlarına yönelik tepki gösteren vatandaşlar, en az bir hafta olmak üzere bu gibi marketlerden alışveriş yapmama çağrısını daha güçlü seslerle ifade ediyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’da da marketlerin raf fiyatlarına yönelik denetimler yapılırken, bu denetimin en etkilisinin boykot kararı olduğunda birleşen vatandaşlar, “Yetkililer ille de şikayet olsun da denetim yapalım dememeli. Denetimleri artırmalı. Elbette bizler de vatandaş olarak şikayet mekanizmasını işletmeliyiz, ancak yetkili kurumlar “şikayet olsun da denetim yapalım” mantığı gütmemeli. Fırsatçılık yapanlarla mücadelemizi aksatmadan sürdürmeliyiz. En etkili yöntem en az bir haftalık boykottur. Kimse evine malzeme almasın demiyoruz ama en azından çifte standart uygulaması yaptığı gün gibi aşikar olanlara, tüketici olarak gereken dersi vermeliyiz. Alışverişten gelen gücümüzü göstereceğiz ve fırsatçılık yapanlara meydanı bırakmayacağız.” Sözleriyle boykot çağrılarını her fırsatta destekleyip yaygınlaştırıyor.