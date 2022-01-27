Bu kursu bitiren iş sahibi olacak!

Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, istihdam garantili ‘Dokuma Konfeksiyon Makinacı’ kursu açacak.

Armina Konfeksiyon Tekstil’in yüklenici olduğu kursa 25 kişi katılacak. Eğitimler, Buharaevler Mahallesi Mahmutevler Caddesi numara 35/A adresinde haftada 6 gün olarak verilecek.

14 Şubat – 18 Mayıs 2022 tarihleri arasında verilecek kurs için son başvuru tarihi 7 Şubat 2022. Kursiyer seçimleri ise 8 Şubat 2022 tarihinde saat 10.00’da Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde yapılacak. Kursa katılmak isteyenlerin son başvuru tarihine kadar İŞKUR İl Müdürlüğümüze başvurmaları gerekecek.(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2022, 18:39