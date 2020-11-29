Çelik ve Ahlatcı ilk 100’de

EROL TAŞKAN

Türkiye’nin ilk 100 zenginini açıklayan Ekonomist Dergisi’nin listesinde Çorumlu iki iş adamı yer aldı.

500-750 milyon dolar arası varlıklarıyla listeye Sinpaş Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik 82. sıradan girerken, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı da 85. sırada yer aldı.

Koç Holding’in birinci sırada yer aldığı listede, başarılı yatırımları ile tanınan Avni Çelik ve Ahmet Ahlatcı, kendi isimlerinin yanı sıra Çorum’un da ismini listeye kazandırmış oldu.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020, 18:54