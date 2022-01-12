Çenesiz: Kredi faizleri politika faizinin altında olmalı

Çimento-Cam İhracatçıları Birliği Başkanı Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Erdem Çenesiz "Özel bankaların uyguladığı ticari banka kredileri ile sanayinin işletme sermayesini karşılaması mümkün değil. Politika faizinin altında faizler olmalı ki ya da maksimum politika faizinde olmalı ki büyüme ivmemize devam edelim" dedi.

Çimento-Cam İhracatçıları Birliği Başkanı Erdem Çenesiz ihracatçının finansmana erişimi noktasında reeskont kredilerinin ve Eximbank’ın enstrümanlarının hızlı bir şekilde devreye girmesi gerektiği ve politika faizinin altında faizler olması gerektiğini söyledi.

Bloomberg HT’ye konuk olan Çenesiz, “Son derece artan üretim maliyetlerinden dolayı işletme sermayesi ihtiyacı çok büyüdü. Bankalar bu işletme sermayesinin büyüklüğüne bizim kadar hızlı cevap veremez durumdalar. Dolayısıyla birçok üretim işletmesi ilave işletme sermayesi eksikliği hissediyor. Bunun ihracat tarafında da olumsuz etkileri olacağından endişeliyiz. Birçok bankaya burada rol düşüyor” dedi.

Çenesiz, sözlerine şöyle devam etti:

İhracat söz konusuysa eğer mutlaka Eximbank ve reeskont kredilerinin devreye girmesi gerekiyor. Burada Hazine ve TCMB’ye önemli rol düşüyor. Yeni bir model belirlendi ve baş aktörü ihracat. O yüzden ihracatın finansmanı çok önemli. Reeskont kredilerinin ve Eximbank’ın diğer enstrümanlarının bir an önce hızla büyüyerek devreye girmesi gerekiyor. Burada bir de teminat gerekiyor. Korkunç bir doğalgaz artışı ile karşı karşıyayız. Bu büyük bir işletme sermayesi ihtiyacı sadece finansmanını değil teminatını da bulmak zor oluyor. Kısacası finansmanın yanı sıra bu fonlar sayesinde teminat yapısının da kurgulanması çok önemli.

"Politika faizinin altında faiz verilmeli"

İşletme sermaye ihtiyacımız 2,5 katından fazla arttı. Özel bankaların uyguladığı ticari banka kredileri ile sanayinin işletme sermayesini karşılaması mümkün değil. Elde etmek istediği karlılığın tamamı faize gidecektir. Finansman bulamazsak bunun devamını getiremezsek diye kaygılıyız. Politika faizinin altında faizler olmalı ki ya da maksimum politika faizinde olmalı ki büyüme ivmemize devam edelim.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2022, 17:05