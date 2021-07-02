Çenesiz: ‘Zamlar ürün fiyatlarına yansıyacak’

Çimento Cam Seramik ihracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Bloomberg HT’de yayınlanan İş Dünyası programının canlı yayın konuğu oldu.

Çimento Cam Seramik İhracatçılar Birliği Başkanlığı ve Türkiye Seramik Federasyonu Başkanlığı görevlerini yürüten Erdem Çenesiz, Hande Berktan’ın sunduğu programda seramik sektöründe 2021 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen %40’lık ihracat artışı ile birlikte son dönemde doğalgaz ve elektriğe gelen zamlar ile enerji maliyeti artışlarının üretim maliyetlerine olumsuz yansımalarının olacağını, maliyetlerin de ürün fiyatlarına yansıtılmak zorunda kalınacağını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2021, 17:02