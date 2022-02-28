Çorum bölgedeki illere fark atmaya devam ediyor

FATİH BATTAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Çorum’da Ocak ayında ihracat 180 milyon dolar, ithalat 110,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl 2 milyar doların üzerinde ihracat yaparak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran Çorum, 2022 yılında da bölgedeki illere yine ihracatta fark atmaya devam ediyor. Liman kenti Samsun'u 2'ye katlayan Çorum, sanayisinin ne kadar güçlü odluğunu bir kez daha gösterdi.

TÜİK verilerine göre Samsun’da Ocak ayında ihracat 81,8 milyon dolar, ithalat 51,9 milyon dolar, Tokat’ta Ocak ayında ihracat 2,1 milyon dolar, ithalat 1,9 milyon dolar, Amasya’da Ocak ayında ihracat 13,2 milyon dolar, ithalat 3,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ise Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %17,2, ithalat %54,2 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,2 artarak 17 milyar 587 milyon dolar, ithalat %54,2 artarak 27 milyar 848 milyon dolar olarak gerçekleşti.Ocak ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %19,6, ithalat %31,1 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Ocak ayında %19,6 artarak 14 milyar 6 milyon dolardan, 16 milyar 751 milyon dolara yükseldi.

Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %31,1 artarak 14 milyar 44 milyon dolardan, 18 milyar 413 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ocak ayında 1 milyar 662 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %25,4 artarak 35 milyar 164 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %91,0 oldu.

Dış ticaret açığı Ocak ayında %234,9 arttı

Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %234,9 artarak 3 milyar 64 milyon dolardan, 10 milyar 261 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak ayında %83,0 iken, 2022 Ocak ayında %63,2'ye geriledi.Ocak ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %93,3 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2022 Ocak ayında imalat sanayinin payı %93,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %2,1 oldu.

Ocak ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %83,9 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2022 Ocak ayında ara mallarının payı %83,9, sermaye mallarının payı %10,0 ve tüketim mallarının payı %6,1 oldu.Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 618 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 221 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 25 milyon dolar ile İtalya, 948 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 883 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %32,4'ünü oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Ocak ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 637 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 95 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 440 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 279 milyon dolar ile ABD, 769 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %40,3'ünü oluşturdu.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2022, 10:50