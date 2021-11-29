Çorum Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı

FATİH BATTAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Çorum 2021 yılı ilk 10 ayında 2 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

2021 yılında Çorum'dan Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine 2 milyar doların üzerinde ihracat yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Ekim ayında Çorum’da 149 milyon dolar ihracat, 48,7 milyon dolar ithalat gerçekleşti.

Çorum Ekim ayı ihracat rakamlarında bölgede Samsun’u yine geçerken, Amasya, Tokat ve Yozgat gibi illere fark arttı. Bölgede Samsun’da 91,6 milyon dolar ihracat, 94,3 milyon dolar ithalat, Tokat’ta 0,7 milyon dolar ihracat, 4,2 milyon dolar ithalat, Amasya’da 13,3 milyon dolar ihracat 3,7 milyon dolar ithalat gerçekleşti. Ekim ayı ihracatında Çorum, Türkiye’de ilk 17 ilk arasında yer almayı başardı.

Çorum’da pandemiye rağmen 2021 yılı ilk 10 ayında toplam 2 milyar 12 milyon dolar dolar ihracat ile tarihi rekor kırdı. 2020 yılında 900 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Çorum, bu yıl 2 milyar doların üzerinde ihracatla 2021 yılını tarihi rekorla kapattı.

4 YILDA İHRACAT YÜZDE 1000 ARTTI

2017 yılında 177 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Çorum, 4 yılda ihracat rakamını yüzde 1000 artırarak 2 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Türkiye’nin dış ticaret açığına ciddi anlamda katkı sağlayan ve Anadolu Kaplanı ünvanını hak eden Çorum’un, yeni yatırım ve istihdamlarla büyümeyi sürdürmesi bekleniyor. Hem sanayi, hem tarım şehri olan Anadolu’nun parlayan yıldızı Çorum, devlet desteğiyle yapılacak hızlı ulaşım ağlarıyla bağlanmasıyla birlikte büyükşehirlere kafa tutarak, adını Şampiyonlar Ligi’ne yazdırmak istiyor.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2021, 19:51