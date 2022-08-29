Çorum'da ihracat düştü!

FATİH BATTAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Çorum'da Temmuz ayında 92,8 milyon dolar ihracat gerçekleşti.

Geçtiğimiz ay 206 milyon dolar ihracatın gerçekleştiği Çorum'da Temmuz ayında ihracat 92 milyona kadar düştü.

2022 yılında ilk kez 100 milyon dolar ihracatın altına düşen Çorum, Karadeniz bölgesindeki ihracat liderliğini de Samsun'a kaptırdı. Temmuz ayında Samsun 107.9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Çorum 18 il bulunan Karadeniz Bölgesi’nde 2022 yılının ilk 6 ayında en çok ihracat yapan il ünvanını ise koruyor.

Çorum'da Temmuz ayında son zamanların en büyük ithalat rekoru da kırıldı. Çorum Temmuz ayında 391.3 milyon dolar ithalat gerçekleştirdi. 2022 yılında Çorum 1 milyar 665 milyon dolar ithalat gerçekleştirerek rekor kırdı.



Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2022, 18:45