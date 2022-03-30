Çorum'da rekor başvuru

FATİH BATTAR

Çorum'da Sağlık Bakanlığı'nın 103 kişilik personel alımına 17 bin 576 kişi başvurdu.

Mart ayında Sağlık Bakanlığı Çorum'da İŞKUR aracılığı ile mülakat olmadan temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, şoför, elektrikçi, inşaat boyacısı, marangoz, ısıtma ve sıhhı tesisatçı, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destekleme elemanı alınacağını duyurmuştu.

Edinilen bilgilere göre 38 temizlik görevlisi alımı için 12 bin 119, 16 güvenlik görevlisi için 1 355, 3 şoför alımı için 2 bin 315, 19 klinik destek elemanı için 925, 8 elektrikçi alımı için 526, 5 bilgi22sayar destek elemanı alımı için 221, 3 inşaat boyacısı alımı için 1, 3 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı alımı için 40, 7 ısıtma ve tesisatçı için 38, 1 marangozcu alımı için 36 kişi başvurduğu öğrenildi.

Kura çekimi 6 Nisan’da Ankara yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2022, 17:19