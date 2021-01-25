Çorum gayrimenkul yatırımcıları için cazip fırsat sunuyor

Leblebisi, pirinci, Hattuşa Antik Kenti, İncesu Kanyon’u ile tanınan Çorum’da gayrimenkul sektörü çok hareketli. Konut stoku hızla yenilenen kent, gayrimenkul yatırımcıları için cazip fırsatlar sunuyor.

Para Dergisi’nde yer alan habere göre; Pandemi büyük şehirlerden kaçışı hızlandırdı. Özellikle Ege Bölgesinin sahil kesimlerine ciddi bir rağbet var. Ancak gördüğümüz kadarıyla ilgi gören yerler sadece Ege’nin gözde sahilleri değil. Anadolu şehirlerine de ilgi artmış durumda. Bu şehirlerden biri de Çorum...

‘GAYRİMENKUL FIRSATLARIYLA DA ÖNE ÇIKIYOR’

İç Anadolu’yu Karadeniz'e bağlayan Çorum, zengin kültürü ile uygarlık tarihinde önemli bir yere sahip. Hattuşa Antik Kenti gibi tarihi zenginlikleri yanında, yaylaları ve İncesu Kanyonu gibi doğal güzellikleri ile de görülmeye değer bir şehir. Anadolu’da ilk organize devleti kuran Hititlerin Başkenti Hattuşa turizmdeki en önemli destinasyonu. Hattuşa, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmış bir değer. Şehrin adı her ne kadar leblebi ile özdeşleşmiş olsa da, Osmancık ve Kargı’da üretilen pirinç en önemli ürün olarak öne çıkıyor. Şehir, son yıllarda gayrimenkul fırsatlarıyla da öne çıkıyor. Bu durum özellikle konut satış fiyatlarına da yansımış durumda. Kiralık ve satılık konut fiyatlarının yükseldiği Çorum’da geçen yaz uygulanan düşük kredi faizleri, alıcı ve yatırımcılara fırsat yaratmış.

ÇORUM’DA KONUT SEKTÖRÜNDE HAREKETLİLİK

Son dönemde artan altyapı yatırımları ve turizm faaliyetleri ile Orta Anadolu’nun yükselen şehirlerinden biri olan Çorum’da konut sektöründe son yıllarda dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor. Ticari hayatın canlanmasında büyük etkisi olan demiryolu yatırımlarının artması, sanayi bölgeleri oluşturma yolunda atılan adımlar, şehrin geçmişten geleceğe uzanan tarihi ve kültürel zenginliklerinin turizme açılmasının da etkisiyle şehre yönelik ciddi bir talep artışı yaşanıyor.

ÇORUM 2021’DE DE TERCİH EDİLECEK İLLERİN BAŞINDA

Yükselen talep Sahibindencom’un verilerine de yansıdı. Kasım 2020 sonu itibarıyla son bir yıllık süreçte Çorum genelinde verilen satılık konut ilanları yüzde 184, bu ilanlar baz alınarak hesaplanan ortalama satılık konut fiyatları ise yüzde 30 oranında arttı. Sahibinden.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan, Çorum ilinde en çok değerlenen ilçeleri Sungurlu, Osmancık ve merkez olarak sıralıyor. Yeni konut projelerinin hayata geçmesiyle son bir yıl içinde kiralık konut ilanlarının yüzde 58, ortalama kiralık konut fiyatlarında ise yüzde 5 oranında arttığı dikkat çekiyor. “Son bir yılda satılık konut ilanı görüntülemesi yüzde 14.2, kiralık konut ilanlarının görüntülemesi de yüzde 44 arttı. Şehir özelinde planlanan yatırımların arka arkaya hayata geçmesi, proje veya inşa aşamasında konut projelerinin tamamlanmasıyla, şehre yönelik ilginin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini düşünüyoruz” diyen Erdoğan, Çorum’un 2021’de de tercih edilecek illerin başında olduğunun altını çiziyor.

400 BİN İLE 800 BİN TL ARASINDA

Son aylarda satılık konut fiyatlarının arttığı ilk beş şehirden biri olan Çorum’daki bu artışı dışarıdan göç almasına yoran Hürriyet Emlak Pazarlama Direktörü Yusuf Mert Yılmaz, “Pandemide kredi faiz oranlarının düşük olmasının satışlar üzerinde büyük etkisi oldu” diyerek, 2020’nin Haziran Temmuz ve Ağustos aylarında satılık konutların arttığına dikkat çekti. Talep olunca da fiyatlar yükselişe geçmiş. Çorum ilinde en çok 3+1 daireler tercih ediliyor. Yılmaz, dubleks dairelerin ilgi görmediğini söylerken, kiralık ve satılık konut fiyatlarının da bölgesine ya da Merkez’e yakınlığına göre değiştiğini belirtiyor. “Merkez’e yakın satılık konutlar 400 bin ile 800 bin TL arasında değişiyor. Kiralar ise 1.000 ila 1.400 TL arasında.

Merkez’in dışındaki daireler ise ortalama 300 bin TL'den alıcı buluyor. Kiralarda ise 800 ile 1.100 TL arası rakamlara rastlıyoruz” diyor.

ARSALARA TALEP ARTTI

Gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi platformu Endeksacom’un güncel verilerine göre, Çorum’da konut satış fiyatları son bir yılda yüzde 32, son dört yılda ise yüzde 79 artış gösterirken bu durum kiralık konutlarda ise sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 42 oldu. Endeksa Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Aylin Daylan, “Çorum’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 1.974 TL, ortalama konut fiyatı 266 bin 490 TL, ortalama kira 842 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 28 yıl. Şehirde konut satış fiyatlarının en yüksek olduğu ilçeler sırasıyla Merkez, Osmancık, Sungurlu, Alaca ve İskilip. Merkez’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 1.985 TL, Osmancık'ta 1.939 TL, Sungurlu’da 1.751 TL, Alaca’da 1.627 TL, İskilip’te ise 1.451 TL” diyor. Arsa fiyatlarına bakıldığında ise, ilde son bir yılda yüzde 27, son dört yılda ise yüzde 40 artış olduğu görülüyor. Arsaların ortalama metrekare birim fiyatı 524 TL civarında seyrediyor.

"YENİ ÇORUM" İNŞA EDİLECEK

Şehirde, 1957’de faaliyetlerine başlayan, ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle 2017’de faaliyetlerini durduran çimento fabrikasının arsasını Çorum Belediyesi satın aldı ve 1 milyon 384 bin metrekarelik arsanın üzerine yeni bir Çorum inşa edileceği duyuruldu. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşğın, “Fabrikanın sahibi firmayla Çorum’da ve Ankara’da görüşmelerimiz oldu. Çevre yoluna kadar 257 dönümlük alandan bahsediyoruz. Çorumluların istekleri ve talepleri doğrultusunda ticaret alanlarından sosyal konutlara, AVM’lere, jeotermal tesislere kadar ortak akıl geliştirerek şehrin önünü açacak bu projeyi hep beraber hayata geçireceğiz” diyor.

"KONUT SATIŞLARINI KREDİ FAİZLERİ ETKİLEDİ

Pandemi nedeniyle daire satışlarımız kredi oranlarından dolayı yavaş ilerliyor. 2020'de Haziran ve Eylül arasında kredi faiz oranlarının düşmesiyle hareketlilik yaşamıştık. Bu sıralar öğrenciler ve memur kesiminin tayin dönemleri olmadığı için durgun aylar geçiriyoruz. Çorum'un kendi yerli halkı ve memur kesimi düşük faiz döneminde konut aldı. Şehirde en çok değerlenen bölge Merkez, inşaat firmalarının bölgede projeleri ve yatırımları mevcut. Çorum'un Organize Sanayi Bölgesi çok güçlü olduğu için iş potansiyeli çevre illere göre daha yüksek. Konumu güzel 3+1 dairelerin ortalama satılık fiyatları 500 bin ile 600 bin TL arasında değişiyor. Orta halli daireler ise 300 bin ile 400 bin TL arasında.

"MEMURLAR, BAHÇELİEVLER VE ULUKAVAK'I TERCİH EDİYOR”

Çorum ilinde şu anda pandemi nedeniyle satılık konut fiyatları durgunluk gösterse de, bankaların 2020 Temmuz ve Ağustos aylarında konut kredi faizlerinin düşürmesiyle belli bir dönem hareketlilik yaşandı. Genelde buradan Çorum’un kendi insanı ev alıyor. Yurtdışında çalışan ve Çorum’da evi olan gurbetçiler, para biriktirerek eski evlerini satıp yeni ev alıyorlar. Genelde şehri memurlar hareketlendiriyor. Kiralık fiyatları 500 TL’den başlıyor, 2.500 TL’ye kadar çıkıyor. Tabii bu rakamlar semtine göre değişiyor. Memur kesiminin oturmak istediği ve tercih ettiği lokasyonlar genelde Bahçelievler ve Ulukavak. Osmancık ve Merkez’de de fiyatlar arttı.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 18:55