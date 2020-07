Çorum iş dünyası Erzurum modelini istedi

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, "İş dünyası, demiryolu, havaalanı, tramvay ve destek bekliyor.” dedi.

Çorumlu sanayici ve işadamlarının en büyük beklentisi olan havaalanı ve demiryolu konusunda ciddi ve somut adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Tahtasız, Çorum’un ekonomik anlamda kalkınması, hamleler yapması için bu iki büyük yatırımın mutlak suretle gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Başkan Yardımcıları Ertuğrul Demiran ve Osman Soylu, ÇOSİAD Başkanı Hayri Şamlı, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Sarıaslan ile birlikte Organize Sanayi Bölgesinde bulunan firmaları ziyaret etti. Tahtasız ve beraberindekiler; Era Özel Civata Ltd. Şti firması yetkilisi Ahmet ve Oğuz Katipoğlu'nu, 3F Hazır Giyim Tekstil A.Ş firması yetkilisi Fatih Ergün'ü, Yağmaksan Ltd Şti firması yetkilisi Mustafa ve Fatih Yağlı'yı, Altan Makina A.Ş. firma yetkilisi Altan ve Tanay Kısar'ı, Ünal Yem Ltd. Şti firmasını ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, sanayici ve işadamlarının sorun ve talepleri hakkında bilgi alan Tahtasız, sorunların çözümü ve beklentilerin karşılanması için mücadele edeceklerini vurguladı.

Sanayici ve işadamları, kalifiye eleman sorunu yaşadıklarını belirterek, daha güçlü adımlar atabilmeleri ve sağlam bir ekonomik gelecek oluşturmaları için demiryolu ve havaalanı yatırımlarının bir an önce gerçekleşmesi gerektiğini bildirdi.

Firma yetkilileri, altyapı için verilen kredinin üstyapı için de verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Hızlı tren hattı ve yük taşımacılığı için demiryolunun mutlak suretle Organize Sanayi Bölgesinden geçmesi gerekiyor. Demiryolu gelirken OSB bağlantısı ve çalışanların bölgeye ulaşımı için gerekli olan tramvay hattı için gerekli imar düzenlemelerinin şimdiden yapılması şart. Tramvay hattı şimdiden imar planında belirlenmeli, çünkü sonradan yapılacak yatırımlar, binalar için sorun teşkil ediyor. İmarda hazırlıklar 50 yıl sonrası düşünülerek yapılmalı." dediler.

ERZURUM MODELİ TALEBİ

İşadamları ve sanayiciler ayrıca Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin uyguladığı yatırım ve istihdam modelinin Çorum'da da uygulanmasını istedi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek firma yetkilileri ile görüştüğünü ve kendi memleketine yatırıma davet ettiğini, bazı firmaların Erzurum, Merzifon gibi bölgelerde yatırım yapmaya başladığını, yatırımların Çorum'da kalması ve dışardan yatırım çekilmesi için girişimci ve yatırımcılara birtakım cazip imkanlar sunulması gerektiğini dile getiren firma temsilcileri, devletin sağladığı imkanların genişletilmesini talep etti. Firma temsilcileri; "Erzurum'da istihdam sağlanması ve fabrika açılması için son derece cazip imkanlar sağlanıyor. Teşvik, bina, kira yardımı, çevre düzenlemesi ve her türlü altyapı hizmetleri konusunda yatırımcıya yardımcı olunuyor. Valilik, belediye, milletvekilleri iş dünyası için adeta seferber olmuş durumda. 'sizler yeter ki üretin, istihdam sağlayın' diye gereken her türlü destek verilmekte. Çorumlu sanayici ve işadamlarını da memleketlerine davet ediyorlar. Bizler aynı imkanların Çorum'da da sağlanmasını talep ediyoruz. Organize Sanayi Bölgesinde 1 milyon m2 boş yer var, altyapısı tamamlanmış. İş insanımız sermayesini bina yapımına harcayınca imalat, işletme ve sermayede zorlanıyor. Altyapı için Bakanlık bölge müdürlüklerine ucuz ve uzun vadeli kredi veriyor. Üst yapı için de aynı kredinin sağlanması gerekir." dediler.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise üretimin, istihdamın, sanayileşmenin önündeki engellerin kaldırılması, iş dünyasının geleceğe güvenle bakması ve sorunların çözümü noktasında üzerlerine düşen görevi yapacaklarını, sorun ve talepleri Genel Merkeze ileterek çözüm konusunda girişimler yapılmasını sağlayacaklarını söyledi.

Mehmet Tahtasız, “Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, STK’larımız ve Organize Sanayi Bölgesi yönetimimizle beraber çevre illerdeki iş insanlarımız ziyaret edilerek, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapmaları için çağırmalı ve kolaylıklar sağlamalıyız.Alt yapı çalışması hazır olan 1 milyon metrekare alanı tesisler ile doldurmalıyız.Bunun içinde OSB’de alt yapı için verilen kredi desteğinin üst yapı için de verilmesini sağlayalım” diyerek açıklamasını tamamladı. (Haber Merkezi)