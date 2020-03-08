Çorum mücevher ihracatını 2 katına çıkardı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2020 yılında mücevher ihracatını 2 katına çıkararak 26,1 milyon dolarlık ürün satan Çorum, Türkiye'de İstabul'dan sonra en çok mücevher ihracat eden ikinci il oldu.

Mücevher sektörünün ihracatı ocak-şubat döneminde yıllık bazda kaydettiği artışla dikkati çekerken, sektörün İngiltere'ye dış satımı bu dönemde 2 katına çıkarak 191,3 milyon dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türk ihracatçılar, yılın 2 ayında Genel Ticaret Sistemi'ne göre 29 milyar 413 milyon 731 bin dolarlık ürün sattı.

Söz konusu dönemde Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atılırken, dış satımını değer bazında ve oransal bazda yükselten sektörler ön plana çıktı.

Ocak-şubat döneminde ihracatını oransal bazda 2019'un aynı dönemine göre en fazla artıran ilk 3 sektör yüzde 53 ile gemi ve yat, yüzde 28 ile mücevher ve yüzde 26,1 ile yaş meyve ve sebze oldu.

Bu dönemde dış satımını değer bazında en fazla yükselten sektörlerin başını 190 milyon dolarlık artışla 3 milyar dolarlık ihracat rakamına erişen hazır giyim ve konfeksiyon sektörü çekti. Hazır giyim sektörünü, dış satımını 145,3 milyon dolar artırarak 664,3 milyon dolarlık ürün satan mücevher sektörü ve 95,2 milyon dolarlık artışla 460,2 milyon dolar değerinde ihracata imza atan yaş meyve ve sebze sektörleri takip etti.

- 111 noktaya mücevher sattık

Mücevher sektörü, hem oransal hem değer bazındaki ihracat artışıyla dikkati çekti.

Ocak-şubat döneminde mücevher sektörü 111 noktaya ürün sattı. Geçen yılın aynı döneminde 105 noktaya ihracat gerçekleştirilmişti.

Yılın ilk 2 ayında ülkeler bazında mücevher ihracatında ilk sırayı İngiltere aldı. İngiltere'ye ihracat 2019'un ocak-şubat döneminde 95,2 milyon dolar düzeyinde bulunurken, bu yılın aynı döneminde 2 kat artarak 191,3 milyon dolara yükseldi.

Mücevher ihracatında İngiltere'yi, söz konusu dönemde dış satımı yüzde 48 artarak 107,8 milyon dolara ulaşan Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.

Sektörün dış satımında 3'üncü sırada yer alan ABD'ye ihracat ise yüzde 15 azalarak 43 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. ABD'yi, ihracatı yüzde 19 düşerek 37,1 milyon dolar olan Hong Kong, yüzde 46 artarak 25,7 milyon dolara yükselen İsrail ve yüzde 832,7 artarak 24,1 milyon dolara erişen İsviçre izledi.

- Mücevher ihracatının yüzde 93'ü İstanbul'dan

En fazla mücevher ihracatı yapan il olan İstanbul, ocak-şubat döneminde 614,4 milyon dolarlık mücevher satarak Türkiye'nin 664,3 milyon dolarlık sektör ihracatının yüzde 93'ünü sırtladı. Kentin mücevher ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artış kaydetti.

İstanbul'u, söz konusu dönemde mücevher ihracatını 2 katına çıkararak 26,1 milyon dolarlık ürün satan Çorum ve dış satımı yüzde 5 artarak 7,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Kastamonu takip etti.

(AA)