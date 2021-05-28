Çorum Nisan ayında da rekor kırdı

EROL TAŞKAN

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Çorum, 4 aylık ihracatıyla Türkiye 8’incismi olurken, 2020’nin toplam ihracat rakamı olan 909 milyon 439 bin doları, 2021’in ilk 4 ayında 1 milyar 418 milyon 791 bin dolarla zirveye taşıdı.

Türkiye genelinde Çorum’u 8’inci sıraya taşıyan 4 aylık ihracat rakamı, çevre illerde de Çorum’u şampiyon yaptı. 2021 Ocak ayı ihracatı 344 milyon 543 dolar, Şubat ayı ihracatı 180 milyon 320 bin dolar, Mart ayı ihracatı 478 milyon 708 bin dolar olan Çorum, Nisan ayı içerisinde gerçekleştirdiği 415 milyon 221 bin dolarlık ihracatıyla 4 ayda toplam 1 milyar 418 milyon 791 bin dolara ulaştı.

TÜİK verilerinde Çorum’u Türkiye 8’inciliğine taşıyan rakam, Çorumlular tarafından da memnuniyetle karşılanırken, ihracatın geldiği noktaya katkısı olan tüm iş insanları ve tüm işletmeler , yerelde Çorum’a, genelde de Türkiye ekonomisine sağladığı katkılar nedeniyle kamuoyunun gurur listesinde de yerini aldı.

İŞTE SON 9 YILIN İHRACAT RAKAMLARI

2021 (4 aylık)- 1 milyar 418 milyon 791 bin dolar. 2020-909 milyon 439 bin dolar. 2019-1 milyar 539 milyon 823 bin dolar. 2018-714 milyon 557 bin dolar. 2017-171 milyon 714 bin dolar. 2016-209 milyon 640 bin dolar. 2015-333 milyon 283 bin dolar. 2014-241 milyon 303 bin dolar. 2013-174 milyon 953 bin dolar.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2021, 18:33